Отказ бить по Банковой провоцирует Запад на усиление давления – Сивков

06.10.2022  10:39 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад усиливает давление на Россию и помощь Украине, когда видит нерешительность российского руководства.

Об этом в эфире ORT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад усиливает давление на Россию и помощь Украине, когда видит нерешительность российского руководства. Об...

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По словам Сивкова, когда Россия говорит, что будет бить по центрам принятия решений и инфраструктуре, но не делает этого, такой шаг расценивается как слабость.

«Когда 24 февраля наш президент пошел на столь решительные действия, как удар по Украине, и потом заявил о переводе Стратегических ядерных сил в особый режим дежурства (такого не существует, но это была демонстрация решимости, намерений), то Запад отчетливо понял – этот применит оружие. Поэтому ушки прижал и сидел тихо.

Однако, после того, как по итогам нанесения удара по Белгороду в первый раз, последовало предупреждение о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений, и после того, как эти удары повторялись многократно, я бы даже сказал почти тысячекратно, и следовали 1000-е китайские предупреждения о нанесении ударов, и они не наносились до сих пор», – сказал эксперт.

«Если Российская Федерация обещала разнести в клочья систему энергетического обеспечения Украины и ничего для этого не сделала, если Российская Федерация собиралась парализовать железные дороги и ничего для этого не сделала, то у них в результате этих действий сложилось убеждение, что президент Путин не обладает достаточной решимостью, чтобы продолжать эскалацию конфликта.

И это порождает у них желание продолжать давить, продолжать втягивать свои страны в войну. Самое страшное – это демонстрировать свою нерешительность», – заявил Сивков

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