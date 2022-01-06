Отказавшиеся признать ПЦУ священники Александрийского патриархата массово переходят в РПЦ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Епископы Александрийского патриархата рассылают письма по епархиям, перешедшим в Русскую православную церковь. В них они просят священников отозвать свою подпись под присягой, знаменующей их переход в РПЦ.

Об этом в своем «фейсбуке» пишет священник Андрей Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Обратите внимание на циничный характер лжи официальной пропаганды новых александрийских раскольников. Публично, для внешних дурачков, готовых проглотить любую наживку, митрополит Григорий Камерунский заявляет, что в Московский Патриархат переходят сплошь лишенные сана, раскольники-старостильники. Во внутренней же документации александрийские епископы прекрасно отдают себе отчёт, что в Русскую Церковь перешли именно их служащие священники, и взывают к ним передумать и отречься от Присяги. Это квинтэссенция любой фанариотской «аргументации» и «информации», – написал Новиков.

29 декабря 2021 года 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки были приняты в юрисдикцию РПЦ, согласно поданным прошениям. Такое решение принял сегодня Священный синод РПЦ. Решено было также образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий.

Просьбы африканских священников поступали в РПЦ давно на фоне позиции Александрийского патриарха Феодора II, признавшего раскольническую церковь на Украине, но в Москве надеялись, что иерарх одумается. Однако в августе он снова сослужил с главой «Православной церкви Украины». Православные Танзании и Кении давно хотели перейти под каноническую юрисдикцию (омофор) РПЦ, но их запугивали александрийские греческие церковные власти.