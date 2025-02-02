Откровения кардинала: в Ватикане полно фанатов Трампа, но не все признаются в этом

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Бывший епископ Регенбсурга и глава Конгрегации вероучения кардинал Герхард Людвиг Мюллер в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera признался, что лично ему Дональд Трамп «нравится больше, чем Джо Байден». На замечание, что Байден католик, а Трамп нет, кардинал ответил, что «лучше хороший протестант, чем плохой католик».

Кардинал, ранее встречавшийся с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом, убежден, что «Трамп поможет Церкви», ведь он «отстаивает христианские ценности». Президент США, считает Мюллер, «понимает важность брака» и «поддерживает идею государства, не вмешивающегося во все сферы жизни».

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Кардинал утверждает, что в Ватикане у Трампа гораздо больше поклонников, чем кажется на первый взгляд.

«Многие кардиналы и епископы думают так же, как я, но боятся сказать это вслух», — говорит Мюллер.

Немецкий таблоид Bild соглашается, что это утверждение имеет основания: Ватикан начал сближаться с республиканцами еще со времен Обамы, поскольку «слоны» выступают против абортов. Кроме того, «католическая церковь, традиционно управляемая пожилыми мужчинами, никогда не могла объясниться с такими политиками, как Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Камала Харрис и другими высокопоставленными женщинами», – добавляет Bild.

Любопытно, но надежды на Трампа возлагают не только в Ватикане, но и на Украине. Так, каноническая УПЦ уже давно лоббирует свои интересы в окружении нового американского президента через своего адвоката Роберта Амсьердама, вхожего в республиканские круги.

Благодаря их усилиям, в частности, удалось настроить против церковной политики Зеленского американского консервативного политкомментатора Такера Карлсона, в своей недавней речи назвавшего Зеленского “диктатором” в том числе и потому, что тот “запретил религиозную конфессию”.

А община Свято-Васильевского прихода Украинской Православной Церкви села Подзахаричи Черновицкой области записала обращение, адресованное правительству США и вице-президенту Джею Вэнсу с просьбой повлиять на ситуацию с предстоящим захватом местного храма представителями поддерживаемой властями ПЦУ.

Настоятель и верующие указывают на то, что от их имени, в местном доме культуры, прошло так называемое территориальное собрание, в котором приняли участие около 60 человек, проголосовавших за “перевод” Свято-Васильевского храма УПЦ в состав ПЦУ, в то время, как самих членов общины канонической Церкви насчитывается более 170, однако их позиция не учитывается.