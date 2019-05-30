Отпустят ли Литву русофобские грибочки

30.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

В Литве подошло к концу правление Дали Грибаускайте. Избранная десять лет назад бывшая преподавательница совпартшколы, сменившая на посту президента Литвы, присланного из США нацистского коллаборациониста Адамкуса, подавала определённые надежды на потепление отношений между Вильнюсом и Москвой – Минском.

Напрасно. Оказалось, что во внешней политике, обращённой на Восток, выпускница Ленинградского госуниверситета ничем не лучше бывшего подручного «Минского мясника»: даёшь международную изоляцию России, больше НАТО в Прибалтике, «заплатите нам за советскую оккупацию», «создадим как можно больше проблем для Калининградской области».

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В своих антироссийских нападках Грибаускайте скатилась до резкой, на грани хамства риторики, назвав Россию «террористическим государством», а президента Путина – «параноиком», отчего в Кремле отказались от общения с хабалкой, попросив Далю не дышать в сторону России до тех пор, пока её не отпустят русофобские грибочки. И, чтобы дать наглядный урок, Литве резко сократили возможность лёгкого заработка на российском транспортном и энергетическом транзите.

В результате, руководство Литвы, собственноручно загнавшее себя в стойло клинических русофобов, попало в парадоксальную ситуацию, при которой им хочется общаться с Москвой и даже рассчитывать на экономические плюшки, не меняя при этом антироссийского дискурса.

Дело доходит до смешного. Так, в МИД Литвы (а его глава – карманный пёсик и едва ли не личный паж Грибаускайте) до детонации в соплах отреагировал на недавний визит президента Эстонии в Россию и её встречу с Путиным анекдотичными заявлениями, будто бы Керсти Кальюлайд была обязана «согласовать свой визит с другими прибалтийскими государствами и не подрывать балтийское единство».

Даже в балтийской прессе эту реакцию литовской верхушки назвали «смехотворной сценой ревности и зависти», поскольку Литва с нажитым политическим багажом более не может рассчитывать на диалог с Кремлём не только на президентском уровне, но даже на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Тем временем в республике сформировался и встал ребром общественный запрос на восстановление и укрепление добрососедских связей с Россией, но также было понимание, что без смены власти в Вильнюсе ждать положительных изменений бессмысленно.

Стартовавшие во второй половине мая выборы литовского президента из девяти кандидатов вскоре определили тройку лидеров. Ими стали 45-летняя кандидат от консервативного блока христианских демократов и «Союза Отечества» Ингрида Шимоните; действующий премьер-министр, беспартийный и кадровый полицейский, 47-летний Саулюс Сквернялис, выдвиженец от «Союза крестьян» и «зелёных» Литвы; а также 55-летний Гитанас Науседа, независимый кандидат, экономист, банкир и преподаватель, типичный представитель умеренной либеральной интеллигенции.

По мнению наблюдателей, самым предпочтительным вариантом для России и Минска стало бы избрание на пост президента Литвы Саулюса Сквернялиса, близкого по идеалам к социалистам и социал-демократам, поскольку Шимоните – это клон Грибаускайте, тогда как Науседа попадал в категорию «тёмных лошадок».

Шимоните – клон Грибаускайте

Победа Сквернялиса дала бы Литве долгожданную возможность скоординировать все институты власти, преодолев внутренний конфликт, длящийся последние семь лет между аппаратом президента и правительством. Инициатором раскола стала президент Даля Грибаускайте, не способная найти общий язык как с бывшим премьером-соцдемом Альгирдасом Буткявичюсом, так и занявшим эту должность в 2016 году Саулюсом Сквернялисом.

Лидерами первого тура с результатами, немного превышающими 31% голосов, стали Шимоните и Науседа. Премьер Сквернялис, собравший почти 20% голосов, сошёл с дистанции.

Эксперты объясняют проигрыш литовских левых неправильным распределением сил на выборах. От левых в гонку ввязались сразу несколько кандидатов, раздробивших голоса избирателей, тогда как «консервы» всегда выставляют не более двух кандидатов за раз. Тем не менее, проигрыш нельзя назвать фатальным, поскольку в сумме левые кандидаты набрали больше голосов, чем консерваторы и центристы.

Во втором туре с результатом 65% победил Гитанас Науседа.

Пишут, что Науседа является поклонником Маргарет Тетчер (довольно странно для либерала), что с его приходом конфликт исполнительной власти Литвы сгладится, но не будет преодолён окончательно. Что Науседа – это не так хорошо, как Сквернялис, но и не так плохо, как Шимоните.

И это действительно неплохо, поскольку большинство литовцев, пришедших на выборы, отказали в поддержке правым консерваторам и националистам.

Первые заявления нового президента Литвы Науседы говорят о том, что политика Вильнюса в отношении России кардинально не изменится, «иначе это будет предательством украинских партнёров». По его словам, отношение Литвы к России будет строиться в зависимости от ситуации на Украине. Науседа также задвинул прочувствованную речь о российской «агрессии в соседнюю страну», что вызвало в Киеве взрыв энтузиазма «Литва с нами!».

Кроме того, Науседа поддержал строительство базы НАТО «Дональд Трамп» в Польше и пообещал, что его первый официальный визит придётся именно на эту страну.

По отношению к Минску Науседа был более благосклонен, выразив надежду, что Вильнюс и Минск должны стать хорошими соседями, «которые не боятся критиковать».

Из чего следует, что через Литву коллективный Запад шлёт реверансы белорусскому Батьке, приглашая немного повальсировать в «многовекторность». Вдруг понравится?

Тем не менее камень преткновения у Вильнюса с Минском остаётся, и никакой Науседа преодолеть его не в состоянии. Речь идёт о строительстве АЭС в Белоруссии. Для отказавшихся от Игналинской АЭС под давлением Европы литовцев, АЭС под боком не нужна, ибо напоминает о неприятном, да и «старшие партнёры» тоже выражают недовольство. Приходится соответствовать.

Суммируя всё вышесказанное, зададимся вопросом: так произойдут или нет, какие-то подвижки в лучшую сторону между Россией и Литвой с избранием Науседы?

Ответ – да, но прорыва в отношениях ждать не следует.

Новые перспективы российско-литовского диалога с уходом Грибаускайте,

по-видимому, следует рассматривать в свете визита в Москву эстонского президента Кальюлайд. На дамочку теперь уважительно посматривают «старшие партнёры» по ЕС и НАТО, поскольку, среди лидеров Польши и Балтии, она единственная, кто встречается в Кремле с Путиным, не изменяя «принципиальной позиции». Политический капиталец, как никак, да ещё и лежащий на поверхности.

Кальюлайд неоднократно отмечалась в антироссийских высказываниях, но она никогда не скатывалась в хабальство, подобно Грибаускайте. Для литовских политиков это стало откровением. Оказывается, не обязательно слыть «пророссийским», чтобы поддерживать политический диалог с Россией и набирать очки. Достаточно просто не хамить.

Так вот, есть мнение, что либеральный интеллигент Науседа на посту президента Литвы станет чем-то вроде Керсти Кальюлайд – топящим за Украину, НАТО, поддержку антироссийских санкций и прочие стандартные для прибалтийских «шпрот» политические прибабахи. Но хотя бы тон речей, доносящихся из Вильнюса, изменится на более вежливый. Впрочем, Науседа и сам заверил журналистов, что смягчит риторику в отношении Москвы, а это даёт надежду, что вскоре будут «разморожены» межгосударственные и политические контакты, открыв место диалогу.

Да, это немного, но на безрыбье даже такая мелочь гораздо лучше, чем ничего или клон Грибаускайте на посту президента. Согласитесь, что даже с неприятелем намного удобнее вести беседы, избегая сценария кухонной склоки?

Остаётся последний вопрос: что такого России даёт Литва, что с ней необходимо поддерживать общение?

Сама по себе Литва ничего не даёт, но в ней живут русские и русскоязычные люди, которых застиг на месте развал СССР, а теперь в Литве живут и их потомки. К счастью, в 1993 году президентом Литвы стал разумный политик и бывший первый секретарь ЦК Литовской ССР Бразаускас, благодаря которому русское население республики получило гражданство и русские школы. Возможно, это произошло потому, что русское население Литвы значительно уступало по численности «титульной нации», но не будем придираться.

Россия не вправе отказываться от этих людей только из-за того, что в республике во власти окопались клинические русофобы. Русофобы приходят и уходят, а Россия и её народ остаётся…

Кроме того, через Литву Россия держит сухопутное транспортное сообщение с Калининградской областью. Проблема в том, что литовские русофобы с молчаливого одобрения русофобов европейских, нарушают конституционное право граждан России – иметь свободный доступ на свою территорию. В настоящий момент для проезда из России в Калининградскую область и обратно необходимо получить литовские визы. Так вот, диалог оставляет шансы убедить литовскую сторону отменить идиотизм визового режима при проезде из Россию в Россию.

Определённо, открывающийся диалог России с Литвой этого стоит…