26.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, майдан, Политика, США, Украина
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«Отравленный поцелуй майдана». Началась украинизация США

Новости УкраиныЭкспорт так называемых «цветных революций» и майданов по всему миру аукнулся американцам. Об этом...

Экспорт так называемых «цветных революций» и майданов по всему миру аукнулся американцам.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу точно сказать, что думает «белый Джон о чёрном Патрике», который бегает, разве что перо в задницу не вставляет от радости, но то, что США посягнули на свой привычный традиционализм, я имею в виду обрушение памятников, отказ от каких-то основополагающих пластов своей истории – это вообще г@вно. … «Украинизация» США может так им аукнуться, что мало не покажется никому», – заявил Скачко.

«США погубил отравленный поцелуй майдана», – отметил модератор канала.

«Фактически! Это совершенно правильная фраза, – согласился журналист. – Они очень сильно хотели везде расцветить планету революциями, что получили себе ответку – страшную чёрную, грязную, да ещё и дырявую на заднице».



«Потому что BLM и ЛГБТ – это некие новые движения отрицающие, порицающие и заменяющие некие старые традиционные ценности», – добавил Скачко.

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