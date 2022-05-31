«Отребье и террористы»: киевский адвокат против обмена «азовцев»

31.05.2022  17:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Украина
Новости Украины

Российским элитам и «башням Кремля» не стоит рисковать с темой обмена нацистов «Азова», поскольку реакция общества будет непредсказуема.

Об этом в эфире YouTube-канала «Люди PRO» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским элитам и «башням Кремля» не стоит рисковать с темой обмена нацистов «Азова», поскольку...

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«Они преступники самые натуральные, они террористы, они нацистское отребье. Причем самое забавное, что таковым нацистским отребьем они и были для коллективного Запада. С ними было запрещено сотрудничать, их было запрещено вооружать и все такое.

Но внезапно 24 февраля все изменилось, и они перестали быть нацистскими преступниками. Неожиданно, внезапно коллективный Запад сделал переобувочку в воздухе», – отметила Монтян

Она добавила, что обмен нацистов именно тот случай, когда для народа откроется окно возможности, чтобы поставить на место все элиты.

«Я не знаю, что с ними будут делать россияне. Но при малейшей попытке сказать, что их кто-то там собирается на кого-то менять, поднимается такая волна народного гнева, что я бы на месте никаких башен Кремля, которые может и хотели бы где-то что-то поменять, просто не рисковала бы. Опасно. Народ может очень сильно озлобиться и кое-кого поставить на место.

Вот бывает такое, что открывается окно возможности для народа, когда народ ставит на место свои элиты. Я считаю, что это тот случай. Если элиты только попробуют кого-то поменять из этого нацистского отребья с чертями на всю спину, со свастиками, я не представляю даже, что скажет народ. Ничего хорошего, сразу говорю», – резюмировала киевский адвокат.

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