«Отсталая Украина берёт количеством» – эксперт о паритете в БПЛА

Максим Столяров.  
07.05.2025 18:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на все проблемы в экономике, Украина смогла наладить массовое производство дальнобойных дронов, хоть они и не очень высокого качества.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все проблемы в экономике, Украина смогла наладить массовое производство дальнобойных дронов, хоть...

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«Есть ли паритет по беспилотникам между Украиной и Россией? А если нет, то какое соотношение. Такого количества беспилотников почему-то не летит на Украину. Да, мы сейчас наносим комбинированные удары и ракетами, и беспилотниками. Там много чего летит. Но это вот если удар по плану, что называется. А у них как-то нон-стопом они летят на нас» – спросил ведущий.

«Нет, это неправильно, потому что нон-стопом как раз летят от нас. И летят от нас уже очень давно.

Паритет – смотря в какой области считать. Если по FPV, то здесь точных цифр нет, но считается, что сейчас у противника есть некоторый перевес по беспилотникам.

Если мы говорим по тяжелым БПЛА, дальним, которые бьют по городам, то здесь однозначный и качественный, и количественный перевес на стороне России», – сказал Товкач.

Однако он подчеркнул, что и Украина быстро развивается, недооценивать её нельзя.

«Но стоит отметить, что украинцы очень сильно продвинулись в этом направлении. Если год назад там летело 1-2 беспилотника, то сейчас там летит их гораздо больше.

С другой стороны, если сравнивать технически «Герань», которая за прошедшие полтора года прошла огромный эволюционный путь, то беспилотники украинские технически гораздо более отсталые, тем не менее, берут пока количеством. Но их и сбивают огромное количество, у нас долетов больше», – подытожил эксперт.

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