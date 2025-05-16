Отставной байденовец разругал Трампа за «поддержку России»

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Американская дипломатия должна быть направлена на поддержку Украины и оказание давления на Россию.

Об этом советник по нацбезопасности в администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоит то, что в течение последних 100 с лишним дней мы с слишком часто видели, как эта администрация принимает точку зрения России и не использует давление и рычаги воздействия на Россию, чтобы улучшить переговорные позиции Украины. Я приветствую дипломатию, но я бы хотел, чтобы она проводилась таким образом, чтобы президент Трамп выполнял свои угрозы и оказывал больше давления на Россию. Только тогда можно будет заключить сделку, которая будет справедлива для Украины», – сказал Салливан.

Досталось от него и президенту-демократу Бараку Обаме. Бывший советник считает, что тот должен был надавить на Россию еще в 2014 году.