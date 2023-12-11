Отстранить Санду от власти поможет молдавская диаспора в России

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Президент Молдовы Майя Санду надеется сохранить свой пост за счет молдавской диаспоры в Евросоюзе.

Об этом в интервью «Соловьев.Лайф» заявил приднестровский политический аналитик Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинг Санду падает. Это естественный процесс. Цены растут, безработица растет, перспектив нет. Но у нее есть резерв. Это, примерно, 200 тыс голосов, которые она может получить от избирателей в ЕС», – сказал Соин.

Он полагает, что молдавская оппозиция, которая в Молдове подвергается репрессиям, могла бы опереться на диаспору в России, толково организовав голосование на участках в РФ.

«У нас есть ключ к успеху. Он называется молдавская диаспора в России. Санду выиграла президентские и парламентские выборы за счет того, что было правильно организовано голосование в Европе. Там без малого почти все 200 тыс за Санду. А у нас в России из полумиллионной диаспоры проголосовало – то ли 10, то ли 12 тысяч. Мизер по сравнению с Европой», – сказал Соин.