«Отступать некуда» – полковник Алёхин призвал покончить с Украиной

Владимир Гладков .  
16.05.2023 22:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку Украина продолжает активно накачиваться западным оружием, наёмниками, и всячески готовиться к продолжению войны, Москве ничего не остаётся, кроме как добиться исполнения всех поставленных целей СВО.

Об этом в интервью «Украина ру» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина продолжает активно накачиваться западным оружием, наёмниками, и всячески готовиться к продолжению войны,...

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«На Украину уже везут не только старые образцы вооружения, но и современные – те же «Хаймарсы», бронированные машины. Сбираются и F-16 поставить, и я чувствую, что их могут поставить.

По большому счёту, мы воюем со странами НАТО. Разве что не воюют регулярные подразделения армий НАТО. Очень много наёмников, вооружение поставляется регулярно.

Да и человеческие ресурсы на Украине пока ещё не иссякли. Средний офицерский уровень проходит переподготовку в Британии, Польше, на некоторых базах в Харькове. То есть, они подтягивают средний уровень офицерского состава, обучают и переобучают. И это даёт свои результаты», – сказал полковник.

Он подчеркнул, что Россия вынуждена добиваться решения всех целей и задач СВО.

«Мы сейчас в таком положении, что, не выполнив цели и задачи СВО, будем иметь очень большие проблемы. Национальная безопасность России под угрозой. Никому не хочется иметь в подбрюшье России такую страну под названием Украина. Мы сейчас в таком положении, что, прямо скажем, отступать некуда, надо решать эти стоящие задачи», – добавил Алёхин.

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