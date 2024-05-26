Отважных туристов, едущих в Крым, заранее просят запастись водой

Казалось бы, уже все едущие в Крым туристы осознают опасность обстрелов и перекрытия Крымского моста, однако отельерам всё равно рекомендуют заранее тщательно инструктировать своих клиентов, например, делать запас воды на случай многочасового перекрытия движения через Керченский пролив.

Большинство туристов прибывают в Крым на автомобиле, и от того, насколько гости информированы о досмотровых процедурах на Крымском мосту, будет зависеть и их качество отдыха. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне кажется, если мы говорим о логистических историях, учитывая относительно небольшое количество поездов в Крым, которое увеличить пока нет возможности, естественно, очень много гостей приезжают на своём автотранспорте. Соответственно, для обеспечения безопасности какое-то время гости проводят перед Крымским мостом на пунктах досмотра. Но, скажем так, наши гости уже с этой мыслью свыклись. Просто правильный диалог, правильное информирование от любого отеля, пансионата, санатория, в период, когда бронируется жилье, когда вносится предоплата, прямо и корректно предупредить об этом – возможно длительное ожидание. И когда гость едет, который готов и понимает, что да, это возможно, вот такая пауза, то он и остается в позитивном поле, что немаловажно для время проведения отпуска», – подчеркнула она.

Подобные предупреждения уже говорят о высоком качестве сервиса. Некоторые отели сделали для своих гостей памятки, как проходить досмотровые мероприятия на мосту.

«Гостеприимство же начинается не с момента прибытия в отель, а с момента бронирования, когда их менеджеры предупреждают, а в некоторых отелях даже инструкцию сделали с рекомендациями об упаковке багажа для прохождения досмотра, необходимом перечне вещей, чтобы не везти лишнее, запасе воды в салоне автомобиля. Я считаю, что это высший пилотаж гостеприимства, когда наши отельеры, либо руководители санатория, детского лагеря особенно в летний период делают все, чтобы подготовить гостя», – заключила Возная.