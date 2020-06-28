Ответ ДНР: Украинская группировка понесла потери в живой силе и технике
Защитники Донбасса подавили огневую точку ВСУ, откуда украинские формирования вели огонь по населённому пункту в ДНР.
Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей республике с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.
В 16:00 боевики 79 бригады по приказу военного преступника Луценко обстреляли населённый пункт Александровка из вооружения БМП-2, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия», – сообщили в пресс-службе.
Огневая активность украинцев была подавлена.
«Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2», – уточнили в ведомстве.
«В результате обстрела зафиксировано возгорание двух частных домостроений. В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы республики», – добавили в НМ ДНР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.