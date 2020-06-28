28.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Украина
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Ответ ДНР: Украинская группировка понесла потери в живой силе и технике


Защитники Донбасса подавили огневую точку ВСУ, откуда украинские формирования вели огонь по населённому пункту в ДНР.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей республике с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.

В 16:00 боевики 79 бригады по приказу военного преступника Луценко обстреляли населённый пункт Александровка из вооружения БМП-2, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия», – сообщили в пресс-службе.

Огневая активность украинцев была подавлена.

«Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2», – уточнили в ведомстве.


«В результате обстрела зафиксировано возгорание двух частных домостроений. В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы республики», – добавили в НМ ДНР.

 

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