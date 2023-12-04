Озвученные Шойгу потери ВСУ не учитывают разобранных на органы раненых – военный эксперт

Любовь Смирнова.  
04.12.2023 17:16
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Потери ВСУ в 125 тысяч человек в «контрнаступе», озвученные министров обороны РФ Шойгу, не учитывают получивших ранения, а это еще 250-300 тысяч человек. С такими потерями противник переходит в «гибкое локальное наступление» в обороне, и как это будет выглядеть на практике, пока не ясно.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потери ВСУ в 125 тысяч человек в «контрнаступе», озвученные министров обороны РФ Шойгу, не...

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«То, что министр обороны Российской Федерации озвучил – это безвозвратные потери. О медицинских потерях мы сейчас не можем говорить, потому как точных данных нет, но обычно коэффициент 2,5-3. В это число входят возвратные медицинские потери, то есть лёгкие ранения и средней тяжести, и тяжёлые. Большое количество раненых с самого начала специальной военной операции вывозили на территорию Румынии, на территорию Германии, Польши, Прибалтики, в Канаду, в Америку», – отметил он.

Эксперт напомнил, что раненных украинских военнослужащих, в том числе, вывозили с целью трансплантации органов.

«Черная трансплантология» как раз стояла в этой схеме по вывозу тяжело раненых и безысходных. Их поддерживали на определённых препаратах, чтобы, как консервную банку подготовить, вывезти, а там при лечении не пришёл в сознание или ещё что-нибудь. Но это уже другая история», – указал военный.

По его подсчетам, на линии боевого соприкосновения, протяженностью почти 1 200 км, гибнет до 1,5 тысяч человек в сутки. Противник старается загонять свой личный состав на передовую без поддержки техники – на танках, на БМП подвезти, высадить и уехать.

«Тут несколько причин. Берегут технику, которой уже не осталось практически, и второе – это дефицит ГСМ. То есть – это тоже сказывается. Это говорит о том, что удары наших тактических ракет, «Гераней» и так далее, которые поражают инфраструктуру как раз на дальних рубежах, в тыловых районах – дают большой эффект.

Также не надо забывать о том, что логистические центры, которые были отработаны, прежде всего, американские. Американцы сразу же зашли для своего военного сектора с правильной логистикой поставки вооружения, продуктов питания, подготовки личного состава. Они это умеют, знают, как отрабатывать. Но на этом все и закончилось.

И мотивация по поводу прорыва, супер-нападения на нас, освобождения территорий – пошла крахом. И сегодня уже разговор идёт у них о «гибком локальном наступлении в обороне». Я не знаю, как это можно формулировать, и что у них в голове, для чего это делается», – подчеркнул Киселев.

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