Партия Зеленского обьявила набор кандидатов в депутаты и просит присылать видеорезюме

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пропрезидентская партия “Слуга народа” объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

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“Кандидат от партии – это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента”, – говорится в обращении к кандидатам.

Желающие стать претендентом в депутаты должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. Одно из требований – послать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Отбор продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта политсилы.

Накануне партию “Слуга народа” возглавил Дмитрий Разумков.