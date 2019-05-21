Парубию пришло письмо от Зеленского – с повесткой завтрашнего заседания Рады

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский предлагает созвать Внеочередное заседание Верховной Рады завтра, 22 мая и внести в повестку дня два вопроса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в письме Зеленского к спикеру парламента Парубию, сообщает пресс-служба президента.

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“В связи с проводимыми президентом Украины 21 мая 2019 года консультациями с главой Верховной Рады Украины, его заместителями и главами депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва прошу созвать 22 мая 2019 внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, в повестку дня которого включить рассмотрение вопроса о внесении изменений в законы Украины “О выборах народных депутатов Украины” и “О публичных закупках”, определенных при указанных консультациях”, – говорится в письме.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня был опубликован указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.