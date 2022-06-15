Пассажирское сообщение Крыма с Херсоном и Мелитополем: Есть одна серьёзная проблема

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К июлю между Крымом, Херсоном и Мелитополем возобновится пассажирское сообщение. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автобусное сообщение планируем возобновить с 1 июля по маршруту Симферополь-Херсон, Симферополь-Мелитополь. По железной дороге формируем перечень поручений для обеспечения подвижным составом Херсонское и Мелитопольское депо, – уточнил Аксенов.- Планируем, что будет ходить одна пара в три вагона на 160 пассажиров в одну сторону и в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток».

Сейчас на железнодорожной станции в Армянске идет обустройство пункта пограничного контроля для проверки пассажиров и участка МВД для фильтрации мужчин на предмет их участия в незаконных вооруженных формированиях.

«Вся работа двигается. 1 июля для нас целевой показатель, хотя думаю, что будет раньше», – заверил глава Крыма.

По его словам, в Херсоне для обеспечения маршрута уже набрали 200 человек на работу в железнодорожное депо, набор в Мелитополе еще продолжается. Оператором перевозок выступит Южная пригородная пассажирская компания Крыма. Принимать за проезд оплату будут и в рублях, и в гривнах по курсу 2,5 рубля за 1 гривну.

Глава республики заверил, что ограничений на проезд через крымские пункты пропуска в сторону Украины нет. Вопрос охраны автодорог со стороны ПВО сейчас обсуждается. Для проезда автомобилей ограничений нет.

Однако экс-депутат горсовета Одессы военкор Игорь Димитриев напоминает, что с паспортом РФ выехать в Херсон или Мелитополь затруднительно.

По его данным, пограничная служба до сих пор соблюдает антиковидные ограничения, по которым выезд на украинскую территорию возможен при предъявлении паспорта гражданина Украины или жителя ЛДНР.

«Вот допустим, вы какой-то очень нужный для запуска завода инженер или вообще очень серьезный инвестор, едете вкладывать бабки в развитие края. А вам на границе говорят: «Извините, пропустить не можем». Почему? Потому что до сих пор действуют ковидные ограничения на пересечение границы. И если у вас украинский или донецкий паспорт, то норм. А если российский, то это серьезная эпопея. Можно, например, посадить инвестора за руль фуры и сделать вид, что он дальнобойщик. Или пограничники ломают голову и думают, какие законные основания для выезда на территорию Украины могут быть. Родственники? Умирают? Болеют? Жена украинка? Вроде понятно, что важная делегация, что нужно ехать, а как оформить?» – описывает ситуацию военкор.

По его данным, «за три месяца никто так и не подумал о том, что надо поправки какие-то ввести».

«На месте из-за этого ступор, а в Москве не видно, в ток-шоу не говорят, они на границе не бывают. Только не говорите мне, что это такой хитрый план. Эффект от этого плана лишь один – задержать восстановление нормальной жизни», – констатировал обозреватель в своем телеграм-канале.