Пентагон не намерен выводить войска из Сирии

11.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Высокопоставленная сотрудница Пентагона Дана Строул заявила о планах ведомства продолжать военную операцию на востоке Сирии.

Об этом она сообщила в ходе встречи с представителями комитета Сената США по международным отношениям. По словам Строул, сохранение американского присутствия в Сирии поддерживает администрация президента США Джо Байдена.

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Вашингтон объясняет операцию в Сирии необходимостью бороться с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена на территории России). Несмотря на то, то группировка была разгромлена при участии «ЧВК Вагнера» ещё в 2017 году, американцы постоянно наращивают своё присутствие.

Это объясняется истинными интересами США в Сирии, которые основываются на незаконной добыче нефти. Американские базы расположены в регионе, богатом природными ресурсами. Совместно с курдскими формированиями войска США осуществляют разработку и контрабанду сирийской нефти, провоцируя в стране топливный кризис.

Также Вашингтон оказывает санкционное давление на энергетический сектор Сирии, стремясь к единоличному распоряжению ресурсами ближневосточного государства.

Несмотря на все призывы к выводу войск, Байден не намерен сворачивать операцию, которая приносит в бюджет США миллионы долларов ежемесячно.