Перебежчик Казарин: «Татар отделяют от Крыма дефисом»

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Писать слово «крымско-татарский» с дефисом придумали при последнем генсеке КПСС Михаиле Горбачёве, чтобы подчеркнуть чужеродность крымских татар на полуострове.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил крымский ученый-перебежчик, ректор клона Таврического национального университета в Киеве Владимир Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный институт русского языка имени Пушкина в письме на имя оккупационного главы Крыма Сергея Аксёнова подтвердил, что дефисное написание слова «крымскотатарский» противоречит правилам русской орфографии, а слитное – соответствует правилам русского языка. Это к разговору о политическом дефисе, когда были споры, как писать, и все говорили, что оккупанты специально используют этот дефис, чтобы разделить Крым от татар», – отметил в ходе дискуссии телеведущий Роман Спиридонов.

«Во-первых, всегда писалось вместе, – подчеркнул Казарин. – И российские словари и разного рода справочники так говорили. Всё началось в середине 80-х, когда возвращение татар стало реальностью, когда Горбачёв об этом начал говорить, Громыко какие-то совещания не очень эффективные проводить и так далее».

«Тогда, получив команду, российские лингвисты начали говорить нельзя соединять, потому что «крымский», есть суффикс «ск», соответственно сложное предложение прилагательное не может в такой форме существовать. Я полагаю, что объяснение очень простое: им нужно было подчеркнуть, что это никакой не крымский народ, что это татары – вот это крымские, вот это казанские, вот это астраханские, вот это кавказские азербайджанцы, вот это азиатские, это казахи и так далее.

Им нужно было таким образом подчеркнуть, что это чуждый тюркский народ, а если слитно оно как бы означает особый народ, – никакой не особый, такой же, как казанские татары. Обыкновенная грязная и не имевшая успеха политика, потому что возвращение народа остановить не удалось, имела место в данном случае. И, как мы говорим, «в Украине», а они говорят «на Украине», так мы должны писать «крымскотатарский» вместе, а они пусть пишут раздельно», – добавил эксперт.

«Даже, несмотря на то, что им указал государственный институт русского языка писать вместе», – напомнил ведущий.

«Ну, политика. Поменяют директора института, и он примет другую точку зрения», – отмахнулся Казарин.