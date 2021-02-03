Перебежчику ВСУ показали последствия обстрела со стороны его «побратимов»

03.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Пятью разбитыми домами обернулось вчерашнее нарушение перемирия со стороны ВСУ для населённого пункта Сигнальное к югу от Донецка.

Материал с места обстрела опубликовал у себя в Telegram работающий в ДНР российский репортёр Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это 73-мм снаряды из БМП-1, таких здесь мы насчитали больше 15. Разбито пять домов, прямые попадания в крыши, в фасады, разбиты стёкла. Люди остались с холодом один на один. Вот так ВСУ бьют по мирным населённым пунктам республики», – прокомментировал военкор.

Также журналисты пообщались с местным населением.

«Кто стреляет? Они стреляют, укропы! С той стороны, наши не стреляют», – сказала жительница села.

«Украинская гвардия стреляет. Нашим запрещено даже ответ давать, стрелять», – добавила другая женщина.

«Они молчат, пацаны бедные, сидят. У меня сын служит, говорит: мама, я не могу, потому что приказа нет, и мы сидим как мыши, скоро на нас сами жители пойдут. Где, говорит, приказ, чтобы дать отпор, у нас семьи здесь», – рассказала ещё одна жительница.

Кроме того, в село привезли перешедшего недавно на сторону ДНР ВСУшника Тараненко Анатолия, чтобы показать последствия обстрела со стороны его сослуживцев.

«Очень болезненная картина. Когда малые дети живут, учатся, и приходится прятаться под столы, чтобы не попасть под взрыв от снаряда или пулю. Это очень жестоко. Для чего эта война вообще?» – говорил перебежчик.

«Кто обстреливал? С нашей территории. Ваши не будут по своим мирным жителям бить. Здесь никаких военных объектов, просто мирное население. Женщины, дети, бабушки, дедушки. И это называется «перемирие», не открывать огонь. Стреляли-то наши, только с какой позиции, с какого края, нужно знать, где кто стоит, какая бригада», – добавил ВСУшник.

Напомним, в ночь на 3 февраля под огонь ВСУ попала Горловка. В результате обстрела был тяжело ранен мирный житель посёлка на окраине города.