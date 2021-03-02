Переговорщик ЕС по Косово признался, что действует в унисон с США

02.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Завершая визит в Косово, спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак заявил, что конечная цель переговоров – поглощение Западом всех Западных Балкан.

Об этом он рассказал RTK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В разговоре с косовскими журналистами Лайчак отметил, что после прихода к власти Байдена США и ЕС согласовали свою стратегию в отношении косовского вопроса.

«Ранее казалось, что мы идем по двум параллельным направлениями, – сказал переговорщик ЕС. – Теперь я очень рад, что новая администрация США с самого начала дала понять, что полностью поддерживает обязательства ЕС и европейскую интеграцию Западных Балкан. Они полностью поддерживают диалог ЕС по этому вопросу, нормализацию отношений и мою миссию.

Мы находимся в постоянном контакте с американскими друзьями. Мы видели заявления высоких должностных лиц новой администрации США, и это именно то, что нам нужно. Это пошлет позитивные и обнадеживающие сигналы региону, что мы не конкуренты. Мы ничего друг другу не доказываем, и мы работаем вместе, чтобы ускорить европейские процессы на Западных Балканах и в Косово».

Напомним, что ранее администрация Трампа отказалась от давления на Белград и принуждения Сербии признать независимость Косово, сосредоточившись на экономической интеграции Западных Балкан, в частности при помощи проекта «Балканского мини-шенгена». Теперь же Вашингтон и Брюссель намерены сообща добиваться «взаимного признания Сербии и Косово». Для чего Запад вновь сделал ставку на паналбанца Альбина Курти.

«Одна из причин, по которой я приезжаю в регион на этот раз – это встреча с Альбином Курти, желание поговорить с ним о его планах, включая диалог. Я встречусь с другими политическими лидерами и попрошу их поддержать диалог, потому что диалог – это не только вопрос премьер-министра и правительства. Диалог важен для каждой политической партии и для каждого гражданина, и для европейского будущего.

Курти справедливо хочет сосредоточиться на вещах, которые его избиратели и граждане считают приоритетными. Речь идет об экономике, социальных стандартах, коррупции, судебной системе, и это нормально. Но Курти также знает, что ЕС и международное сообщество с нетерпением ждут продолжения диалога. Для него нет ничего нового. Не бывает правительства, которое занимается только одним вопросом… У нас уже есть опыт работы с господином Курти на посту премьер-министра. Он конструктивный собеседник, прежде всего, именно он отменил таможенные пошлины (на сербские товары – ред.) и дал возможность инициировать диалог», – сказал Лайчак.

Он также подчеркнул, что поскольку взаимодействия Вашингтона и Брюсселя перешли на качественно иной уровень, руководство ЕС обязано успешно завершить процесс диалога между Белградом и Приштиной.

«Это означает достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией, которое разрешит все открытые вопросы раз и навсегда и будет соответствовать международному праву и законодательству ЕС. Это соглашение поможет успокоить и стабилизировать ситуацию в регионе. и приблизить страны к европейской перспективе…

Мы ищем европейские решения. Западные Балканы являются частью Европы и станут частью ЕС. Поэтому я не поддерживаю те решения, которые были приняты специально для Западных Балкан, потому что это означало бы, что мы больше не видим регион как часть нашей общей европейской семьи. Изменение границ по этническому признаку – это философия XIX века. Для меня допустить обмен территорий или изменение границ по этническому признаку, означало бы, что мы отказались от будущего Европы на Западных Балканах. Я не хочу, чтобы это случилось….

Я свидетель того, что все наши достижения являются результатом тесного сотрудничества [с США]… Мы никогда не сомневались, что цель этого сотрудничества заключалась в том, чтобы привести Западные Балканы в Евросоюз. Не мы были теми, кто хотел конкурировать, и нам явно не хватало сотрудничества, не с администрацией США, в целом, а с некоторыми людьми. Эта ситуация никого не радовала», – отметил Лайчак.