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30.05.2018, Минск, Владимир Гладков
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Переговоры в Минске: Геращенко закатила новую истерику


Сегодняшние переговоры по Донбассу в Минске ознаменовались новой истерикой вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая пошла на грубое нарушение Минских соглашений, заявив об отказе от прописанных в договоренностях прямых переговоров с ЛДНР.

Об этом сообщила сама Геращенко, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию. В том числе мы категорически не воспринимаем позицию РФ о «прямых переговорах» с «республиками». Войну на Донбассе и в Крыму развязала РФ, с ней, а не марионетками будем говорить об ответственности Москвы за прекращение насилия и выполнение минских соглашений», – написала она.

Также, по словам Геращенко, координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фришу было направлено официальное обращение с требованием немедленно посетить тюрьмы в ДНР и ЛНР, где содержатся украинские боевики.

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