30.05.2018, Минск, Владимир Гладков

1 978 просмотров

Переговоры в Минске: Геращенко закатила новую истерику

Сегодняшние переговоры по Донбассу в Минске ознаменовались новой истерикой вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая пошла на грубое нарушение Минских соглашений, заявив об отказе от прописанных в договоренностях прямых переговоров с ЛДНР.

Об этом сообщила сама Геращенко, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию. В том числе мы категорически не воспринимаем позицию РФ о «прямых переговорах» с «республиками». Войну на Донбассе и в Крыму развязала РФ, с ней, а не марионетками будем говорить об ответственности Москвы за прекращение насилия и выполнение минских соглашений», – написала она.

Также, по словам Геращенко, координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фришу было направлено официальное обращение с требованием немедленно посетить тюрьмы в ДНР и ЛНР, где содержатся украинские боевики.