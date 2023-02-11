Переломом в СВО станет полномасштабное применение авиации РФ – Сивков

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Самым эффективным изменением стратегии СВО на данный момент было бы возвращение к полномасштабному применению авиации, как это было в самом начале спецоперации, а не демонстрационные подрывы ядерной бомбы на полигоне на Новой Земле.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто никакими словами в решимости что-то сделать противника не убеждает, только действием, и это действие должно быть убедительным. Подрыв на Новой Земле ядерной бомбы ни к чему не приведёт. Таким действием в нынешних условиях может быть только разгром ВСУ. Причём, самым убедительным действием было бы изменение стратегии – отказ от неприменения полномасштабного нашей авиации. Мы в начале СВО такие действия провели, провели успешно, решили задачу разгрома системы ПВО, уничтожили 408 ЗРК, появившихся 14 комплексов дела не меняет. Если ещё там есть какие-то системы ПВО ВСУ, что ж, проводится воздушная наступательная операция по классике, которая подавляет все эти системы и уничтожает систему ПВО, как это было сделано в той же Грузии, например», – напомнил Сивков.

По его словам, авиация РФ вполне может наносить удары по украинской территории без серьёзного риска попадания в зону действия украинских систем ПВО.

«Сегодня российская авиация действует на небольшом удалении, практически в тактической зоне обороны, чуть дальше, чем действует артиллерия, это очень мало. Мне говорят, что ПВО, но ещё раз говорю, ПВО уничтожается. Что касается ПЗРК, да, их там много, тогда задачу надо решать на высотах, которые выше рубежа применения ПЗРК, 6-7 тысяч метров. Для этого есть высокоточные боеприпасы и, наконец, бомбы свободного падения, которые позволяют по стационарным объектам наносить удары совершенно безболезненно, не входя в зону ПВО. Задача вполне решимая», – считает эксперт.