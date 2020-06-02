02.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

Перестрелка в Броварах не пошатнула позиции Авакова


Скандал вокруг разборок перевозчиков с применением огнестрельного оружия в Броварах под Киевом не приведет к отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Перспективы Арсена Борисовича выглядят не хуже, а даже лучше после Броваров. Если мы возьмем аналогичное более-менее похожее медийной составляющей этой разборки, то они не заканчивались как правило ничем. Почему? Потому что на данный момент, во первых, вообще ситуация на местах крайне печальна. А таких Броваров в медийной сфере происходит много фактически каждый месяц, просто к чему-то привлекается внимание, к чему-то – нет.

Я пока не вижу, за счет чего возможна отставка Авакова, хотя ее требуют ряд политических сил предъявляя при этом конкретные претензии. Но вы знаете, что украинская политика, как в принципе любая политика, – это четкое соотношение баланса сил. И баланс сил сейчас не в сторону отставки Авакова как минимум. Все-таки эта фигура очень серьезного масштаба чтобы эти вопросы решались одним или несколькими громкими медийными моментами.

Я думаю, что вопрос этот будет подниматься еще не раз. Возможно, этот вопрос встанет во время следующего переформатирования кабинета министров, но сейчас предпосылок нет», – сказал Бизяев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в украинском парламенте инициировали процесс отставки Авакова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть