Петр Акопов: ДНР и ЛНР никогда не будут жить под властью тех, кто пытается построить «Украину – не Россию»

12.05.2021, Москва, Эдуард Шаповалов

Новости Украины

Включение ДНР и ЛНР в состав России зависит от стратегии борьбы России за Украину. Они могут быть как форпостом в этой борьбе, так и катализатором распада Украины. В случае затягивания процесса разворота Украины к России необходимо будет переходить к полному юридическому воссоединению ДНР и ЛНР с РФ по крымскому образцу, считает обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов.

-Пётр, вы недавно побывали в Донецке, где приняли участие в форуме «Единство Донбасса: защита прав и свобод русских». Первый вопрос в связи с этим: каковы ваши впечатления от Донецка и ДНР? Что вас удивило, на что обратили внимание?

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-Ощущения от Донецка – гордость и печаль одновременно. Гордость за русских людей, которые отстояли свое право жить на своей земле по своим законам и правилам. Печаль о том, что республикам приходится жить в подвешенном, временном состоянии, люди вынуждены искать заработки на стороне, в России – экономическая ситуация тяжелая, работы мало.

Терпят и ждут, надеются и верят в то, что все наладится, вернется нормальная жизнь, исчезнет линия фронта. Очень чистый и тихий город – при этом тишина не только города, из которого из-за войны уехали часть граждан, но и города напряженного, собранного и сосредоточенного.

Самое сильное впечатление – Саур-Могила. В одном месте до предела сжата память о боях Великой Отечественной и 2014 года – нигде так не чувствуешь трагедию и победу нашего народа, как там, нигде не ощущаешь такую близость погибших за Родину.

-Хорошо, а как вам сам форум? Как, по-вашему, надо защищать права русских людей?

-Сама конференция важна по двум причинам – демонстрацией единства республик и России, и тем сигналом, который она посылает русским и вообще всем жителям Украины («оставшейся части Украины», ОЧУмелой).

Россия не оставит не только ДНР и ЛНР – она будет бороться за русских на «очумелой» территории, за их право оставаться русскими. Но Россия будет бороться не только против украинизации русских Украины, но и против антирусской украинизации тех, кто считает себя украинцами, против формирования русофобского «украинского народа».

-Ваше впечатление: Донецк – русский город? Спрашиваю просто потому, что некоторые товарищи в России его почему-то до сих пор считают украинским. ЛНДР должны, на ваш взгляд, войти в состав России?

-Донецк, безусловно, русский город. Как и Киев, Харьков, Одесса и многие другие «украинские» города. Украина – это вообще Россия: Малороссия и Новороссия. Борьба за возвращение Украины к союзу с Россией – главная задача всего русского народа, по обе стороны государственной границы. ДНР и ЛНР никогда не будут жить под властью тех, кто пытается построить «Украину – не Россию» и «Украину – антиРоссию».

Но включение ДНР и ЛНР в состав России зависит от стратегии борьбы России за Украину. Они могут быть как форпостом в этой борьбе, так и катализатором распада Украины. В случае затягивания процесса разворота Украины к России необходимо будет переходить к полному юридическому воссоединению ДНР и ЛНР с РФ по крымскому образцу.

Но в любом случае уже сейчас Россия должна делать все необходимое для максимальной интеграции с ДНР и ЛНР – все их граждане должны получить российские паспорта, социальные и иные гарантии, права граждан РФ.

Экономика республик должна быть полностью интегрирована в российскую, а уровень жизни в них должен быть сопоставим с уровнем жизни в соседней Ростовской области. Это, безусловно, первоочередная задача для российской власти и русского общества.