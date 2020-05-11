Певец Майданов поддержал Донбасс

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Многие представители попсового шоу-бизнеса из России, обычно дистанцирующиеся от политики, не боятся приезжать с концертами в Донецкую Народную Республику.

Об этом в эфире «круглого стола» на канале ОД «Донецкая Республика» заявил известный российский исполнитель Денис Майданов, который посещал с концертами ДНР с 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди артистов есть разделение на тех, кто, может быть, боится потерять какие-то рынки, либо у них убеждения, – и тех, кто, глядя на мой опыт, опыт других артистов, поняли всю ситуацию, поняли, что людям на Донбассе нужна поддержка, и приехали», – заявил он.

По словам исполнителя, после 2014 года в ДНР приехало много российских артистов, в том числе и тех, от которых он не ожидал такого шага.

«Это были представители попсового шоу-бизнеса, которые дистанцируются от политического движения. Они развернулись – честь им за это и хвала», – отметил Майданов.

Он поздравил ДНР с шестилетием и исполнил в честь республики свою песню «Будем жить», которая является заглавной к фильму «Братаны».

«Спи спокойно, страна, пока есть мужики, братаны, пока есть ДНР у страны!» – спел в заключительных словах песни Майданов.