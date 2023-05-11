Пинчук: Гособоронзаказ не справился с нуждами СВО

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России нужно учиться у Украины, как в тяжелейших условиях обеспечивать нужды своей армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет экс-глава МГБ ДНР

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«Приведу вам интересный пример, как украинские войска в начале СВО решали проблему нехватки вооружений, проявив гибкость мышления в условиях активных боевых действий. Еще в первые дни спецоперации ВС РФ действительно уничтожили значительную часть традиционных средств ПВО противника. Чем ответили украинцы? Они объехали всех своих бизнесменов и забрали с их яхт локаторы и другие технические устройства. После этого прямо «на коленке» прописали под них софт (а потом постепенно его усовершенствовали), замкнули в единую цепь, посадили операторов и, скажем, раз в неделю переносили эти локаторы на новые точки», – пишет Пинчук.

По его словам, у российских военных возникла проблема: как уничтожать эту нестандартную по военным меркам систему ПВО?

«А потом она стала наращиваться, укрепляться западным вооружением различных модификаций. В итоге такой нетривиальный, некондовый подход оказался крайне эффективен. Это вам не какие-нибудь конкурсы на закупку вооружений. Я считаю незазорным учиться у противника, почему нет, если это ведет к успеху», – отмечает автор.

Он добавляет, что российский Гособоронзаказ исходил из того, что ВС РФ воюет в конфликте малой интенсивности силами компактной контрактной армии, как это было в Чечне, Сирии, Карабахе.

«Но первый год СВО показал, что эта модель в данном конфликте неприменима, соответственно, действующий оборонзаказ неспособен был обеспечить успешное ведение спецоперации, так как был заточен под другую концепцию. Эффективность трат вызывает вопросы даже у действующих депутатов, а в прошлом армейских людей. Многочисленные репортажи, которые транслируются из каждого утюга, про сбор помощи для нужд мобилизованных и есть ответ на ваш вопрос об эффективности обеспечения нашей армии всем необходимым. У нас гражданские, волонтерские структуры одевают, обувают военных — так не должно быть», – подчеркивает экс-глава МГБ ДНР.

Он убежден, что необходима «частичная деприватизация, национализация промышленного блока, обеспечивающего нужды СВО с введением особого экономического режима для него», а такая структура должна быть напрямую подчинена президенту.