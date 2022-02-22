Письмо Путину: в Грузии вновь заговорили о дружбе с Россией

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Более 50 политических и общественных организаций Грузии направили открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину.

Авторы текста рассказали о своем желании встретиться с руководством Государственной думы и Совета Федерации, чтобы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности.

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«Понимая, что противостояние с Россией губительно для Грузии, мы публично подписали декларацию о полном военном нейтралитете и требуем от властей внесения соответствующих изменений в Конституцию», – говорится в тексте письма.

Кроме того, лидеры различных политических партий подчеркивают, что Грузия не является свободной страной, о чем, по их словам, свидетельствуют и публичные заявления представителей высшего истеблишмента страны о том, что «позиция США является домашним заданием для властей Грузии». Они также отмечают, что Грузия уже давно прогнила сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы, рисуя при этом картину якобы всеобщего стремления населения страны в НАТО.

«В результате проведенного опроса стало очевидно, что позиция населения радикально изменилась и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией», – отмечается в письме.

Напомним читателю, что «Альянс патриотов Грузии» на парламентских выборах 2016 года произвел сенсацию. Партия стала третьей парламентской фракцией. Тогда на первом месте уверенно расположились правящая «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», а на втором – оппозиционное «Единое национальное движение».

И хотя представители «Альянса патриотов» были и лишены возможности, чтобы хоть как-то влиять на решение разных внутриполитических или внешнеполитических вопросов, поскольку в законодательном органе их было всего 6 депутатов, но политическую активность все-таки вели.

Нелишним будет напомнить и то, что на парламентских выборах 2020 года «Альянс патриотов Грузии» набрал 3,4% голосов. Представители партии получили всего лишь четыре мандата. Позднее все 4 парламентария обрушились с критикой на власти республики, обвинив их в массовых фальсификациях и демонстративно отказались от входа в законодательный орган страны, после чего их депутатские полномочия были прерваны.

Разумеется, сегодняшняя декларация лидера партии Ирмы Инашвили вызвала очередную волну истерии, как среди представителей правящей партии «Грузинской мечты», так и членов непримиримой оппозиции. Они в свойственной им манере принялись сразу же искать «руку Кремля». Парадокс ситуации заключается в том, что слышать весь этот бред из уст правящих и оппозиционных партий, целиком и полностью финансируемыми хозяевами из Вашингтона и Брюсселя, говорит о высшей форме цинизма.

О том, чем именно обусловлено такое внезапное обращение грузинских политиков к российскому лидеру Владимиру Путину «ПолитНавигатор» попытался разузнать у аналитиков Рамаза Сахварелидзе и Ники Читадзе.

Почему, на ваш взгляд, данная декларация, предусматривающая военный нейтралитет, важна для Грузии?

Р.С.: Думаю, что эта декларация была принята лишь ради того, чтобы ее лидерам удалось набрать побольше голосов на очередных выборах в Грузии. С другой стороны, может потому, что у ее руководителей довольно тесные отношения с разными депутатами в России или может они искренне верят в то, что этот нейтралитет пойдет на пользу Грузии. Н.Ч. На мой взгляд, слова о том, что более 70% процентов грузин поддерживают военный нейтралитет и выступают против вступления страны в НАТО, являются преувеличенными. Да, проводились различные социологические опросы, но таких цифр не было зафиксировано ни одной компанией. На мой взгляд, ничего экстраординарного не произошло. В Грузии прекрасно знают лидеров тех партий партии, которые положительно настроены в адрес Российской Федерации и ее руководства.

Почему разные политические деятели именно сейчас выступили с такой инициативой?

Р.С.: Я думаю, потому что сейчас наблюдается довольно напряженная ситуация между Россией и Украиной. На фоне этого «Альянс патриотов Грузии», очевидно, пытается таким образом спасти Грузию.

Рамаз Сахварелидзе.

Н.Ч.: На мой взгляд, здесь, может, и косвенно, но все-таки переплетается с финансовым средствами. Ни для кого не является сенсационной новостью, что различные НПО в Грузии получают гранты от России. Например, Фонд Горчакова и ряд других организаций, которые функционируют в Грузии получают деньги из Москвы.

Какой, на ваш взгляд, будет реакция у правящих властей и иностранных дипломатов?

Р.С.: Какой-либо активной или острой реакции не будет. Все эти 50 партий никакой политической силы в Грузии не представляют. Да, разумеется, у них есть свои сторонники, которые голосуют на выборах строго за них, но не думаю, чтобы их декларация вызвала реакцию на высоком уровне. Н.Ч.: Я не думаю, что в России отреагируют положительно на данную декларацию. Действия «Альянса патриотов» на руку «Грузинской мечте», потому что на фоне «Альянса» власть кажется более прогрессивной и прозападной партией. Я думаю, что «Грузинская мечта» не будет препятствовать функционированию и различным заявлениям со стороны «Альянса». Более того, мы помним как «Грузинская мечта» довольно открыто способствовала тому факту, чтобы «Альянс патриотов» занял места в парламенте Грузии.

Каковы шансы у Грузии на вступление в НАТО?

Р.С.: Совершенно нулевые шансы. И это было решено еще на Бухарестском саммите 2008 года. Но после военно-политической кровавой авантюры Михаила Саакашвили в августе 2008 года было принято категорическое решение в самом НАТО, что Грузию в Альянс никогда не примут.

Ника Читадзе.

Н.Ч.: Шансы не высоки. Грузия пока не получала и не может на данном этапе получить план действий. Будем отталкиваться от реалий.

Сегодня ни для кого не секрет, что грузино-российские отношения прибывают в некой тупиковой ситуации. Может этим и обусловлено очередное душераздирающее письмо, которое было адресовано президенту РФ Владимиру Путину. Так, может, настало время и грузинскому народу сказать свое веское слово, а не уповать лишь на лидеров различных политических партий.