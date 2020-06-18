План увольнения Авакова подтверждается: Кабмин Шмыгаля повторно не получил иммунитет

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада второй раз за последнее время провалила голосование за программу действий украинского правительства (несмотря на то, что она специально носила крайне антироссийский характер), что автоматически снимает иммунитет Кабмина и даёт возможность отправить его в отставку.

Программу Кабмина поддержало только 207 из 366 депутатов, присутствующих в зале Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом, в очередной раз подтвердилось, что в Верховной раде уже не существует т.н. «монобольшинства» – партия Владимира Зеленского раскололась на несколько групп влияния, воюющих между собой и лоббирующих отставки и назначения своих кадров.

Напомним, накануне экс-депутат Верховной рады Олег Царёв сообщил, что предстоящей осенью Зеленский попытается уволить вместе со всем Кабмином и «непотопляемого» главу МВД Украины Арсена Авакова.

«Ему из офиса президента не дали возможность защитить программу. Если бы он защитил программу правительства, он бы получил иммунитет на год. Поэтому все сделали совершенно верный вывод из этой ситуации, что позиции Шмыгаля не такие сильные. И действительно, на осень планируют его отставку. Причём, решив вопрос с отставкой Шмыгаля, одновременно и решить вопрос Авакова», – сказал Царев.

Отставка Кабмина Шмыгаля, помимо прочего, позволит Зеленскому свалить на правительство новые неудачи в экономике и перенаправить на уходящее правительство недовольство избирателей.