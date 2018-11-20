Плата за трусость: Почему в Крыму возникают проблемы с бензином

20.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Крым остается наиболее экономически уязвимым регионом России из-за трусости крупного бизнеса и нерешительной политики властей в отношении этих трусов.

Свежий пример тому недавняя попытка «Роснефти» уйти от биржевых торгов. Компания таким образом протестовала против попыток правительства заморозить мелкооптовые цены на бензин. В Крыму тут же поднялась паника: мол, запасов хватит на 30-40 дней.

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Связано это с тем, что крымские трейдеры закупают топливо по биржевым договорам с заводами «Роснефти». Глава Крыма Аксенов обратился к правительству РФ с просьбой разработать прямую схему поставок топлива в республику.

«Мы просто пытаемся найти генерального партнёра, который без посредников поставлял бы в Крым нефтепродукты местным бизнесменам», – сказал Аксенов.

В понедельник ситуация вроде счастливо разрешилась. «Роснефть» вернулась на биржу, правда, с символическим объемом. При этом «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что топливо Крыму будет поставляться в режиме адресных сделок.

Кризис прошел, а осадочек остался. Задумаемся, почему именно с Крымом возникли проблемы. Да потому, что здесь в отличие от других регионов нет сети заправок «Роснефти». Компания торгует с полуостровом через нескольких посредников, опасаясь санкций. Поэтому бензин в Крыму на 2-4 рубля дороже, чем на материке.

И тут «островитяне» должны сказать огромное спасибо «Роснефти» за то, что она хоть так поставляет топливо. Потому что, к примеру, «Лукойл» сразу после воссоединения Крыма с Россией не только продал сеть своих заправок, но и отказывается продавать топливо на полуострове даже на бирже. Это, впрочем не помешало Вагиту Алекперову через подставную фирму прикупить 36 га бывших массандровских виноградников.

Такую же политику по отношению к Крыму проводят и «Газпромнефть», ТНК, «Башнефть» и «Татнефть». Ни у одной из этих компаний нет своих заправок в Крыму

В итоге на рынке орудуют независимые АЗС. Кто эти люди? Ба, знакомые все лица. Сеть «Лукойла» прикупил беглый украинский олигарх Сергей Курченко. Сейчас эти заправки работают под единым брендом «CRS».

Это не единственное его приобретение, по некоторым оценкам, Курченко принадлежит четверть крымского рынка. За «Таврида Петролеум» стоит львовский Галнафтогаз, которого выживает с полуострова вовсе не «оккупационная власть», а родная СБУ.

Две крупнейшие сети автозаправочных станций принадлежат крымчанам, то есть людям, привычным к обычаям украинского бизнеса. ООО «Атан-Крым» принадлежит супруге заместителя главы Счетной палаты Крыма Алексея Тихомирова, компания «ТЭС» бывшему депутату украинской Верховной Рады Крыма Сергею Бейму.

Ушлые украинцы, не привыкшие к тому, что государство может сдерживать цены, легко вступают в картельные сговоры, которые российская ФАС с меньшим или большим успехом раскрывает. Нефтетрейдеры при этом не сдаются и могут устроить, например, жесткий дефицит в разгар курортного сезона. Крым лидирует в России не только по ценам на бензин, но и по темпам их роста.

И это при том, что по объему потребления бензина на душу населения Крым занимает лидирующую строчку среди регионов РФ. На полуострове этот показатель составляет более 2 тысяч литров, тогда как в среднем по стране это количество равняется 300 литрам.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, главу «Роснефти» обвинили в жадности.

Кроме того, Совет федерации поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США, в том числе отказываются работать в Крыму.