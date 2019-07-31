31.07.2019, Симферополь, Владимир Гладков
 
Крым, Образование, Россия
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Плевать на санкции: В Крым едут студенты из Индии и Китая

Крымский федеральный университет продолжает набирать абитуриентов из многих стран мира, приезжающих учиться на российский полуостров, несмотря на западные санкции.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил декан факультета философии КФУ им. В.И. Вернадского Олег Габриелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы обратить (внимание – прим. ред.) на Крымский федеральный университет, на его площадку. Во-первых, поток студентов, желающих у нас учиться, из различных стран, не уменьшился, а увеличивается, очень активно университет в этом плане работает. И Китай, и Индия, которым далеко безразличны эти санкции, студенты оттуда приезжают к нам, Вьетнам.

Наша делегация из университета дважды побывала в Китае, налаживаются эти связи, не говорю и о европейских странах, причём, чтобы не сглазить, не назову новых, которые хотят из Европы студентов к нам привести.

То есть, наша площадка, я имею в виду университет, медицинская академия особенно довольно интересны для очень многих абитуриентов по всему миру. И Африка представлена, была отмечена Северная Африка, и так далее. Я хочу сказать, это довольно активно развивается, это направление, вне зависимости от санкций», – рассказал Габриелян.

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