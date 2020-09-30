Плоды американской реформы: Катастрофа в медицине Украины

30.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине в результате «реформы», проведенной экс-главой Минздрава американкой Ульяной Супрун, сложилась катастрофическая ситуация в медицине – квалифицированные медработники массово увольняются и покидают страну. Речь идет уже о дефиците порядка семидесяти тысяч медсестер и более десяти тысяч врачей.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявил депутат Михаил Макаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению политика, это связано с тотальным недофинансирование медицинской отрасли.

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«Можете себе представить, что творится в нашей медицине. Идет второй этап реформы этой, больницы остаются без медикаментов, профессионалы уезжают.

Я вчера министру задал вопрос, говорю, как вы дальше думаете быть? …Семьдесят тысяч только медсестер не хватает квалифицированных – уехали, и 11 тысяч врачей. А у нас все продолжается.

Создали фонд коронавируса в 64 миллиарда и всего 5% от 64-х миллиардов пошло на медицину. А те куда делись? Сказали, что 40% ушло на дороги. Для кого вы будете строить дороги, когда людей нет?

Вот так у нас все делается… Врачи уходят, потому что за них никто не смотрит – сами покупают то, то, то, – незащищенные», – заявил Макаренко.