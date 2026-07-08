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Трижды необычный ракетный удар был нанесён по Киеву минувшей ночью. Во-первых, враг пропустил залп баллистических ракет, и сразу пять из них накрыли цели еще до объявления воздушной тревоги. А через несколько минут по украинской столице был дан повторный залп. А затем ракеты полетели и на Харьков.

«Вова со своей Зе-Ленкой в Анкаре самолюбие подогревает. А тут прилёты. Тревога заревела, но уже после прилетов», – возмутился экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

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Неожиданность удара украинские СМИ объясняют по-разному. «Партнёры подвели», – написал мониторинговый канал, отслеживающий воздушные тревоги. А канал Правого берега Киева выдвинул версию, что ракеты запускались «из установок С-400, перемещение и активность которых не отслеживается».

Вторая особенность удара – он осуществлен в момент открытия саммита НАТО в Турции. В прошлые годы в такие моменты наоборот было принято не раздражать «западных партнеров».

Более того, Минобороны РФ официально сообщило, что одной из целей в Киеве стало предприятие «Samsung-Украина», где «осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

То есть, начинают поражаться и объекты «уважаемых людей», несмотря на периодические истерики, как накануне устроили азербайджанцы.