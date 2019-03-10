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10.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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По логике украинцев, Киев надо было бомбить в 1991

Россия совершила ошибку, признав итоги референдума в Крыму и не признав волеизъявление жителей Донбасса. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского радио «Baltkom» заявил российский политолог Николай Платошкин.

По его словам, республики Донбасса имеют такие же права на самоопределение, как и вся Украина, отколовшаяся в 91-м году от СССР.

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«Я считаю ошибкой то, что мы не признали результаты референдума на Донбассе, который проходил в мае 14-го года. Посмотрите эти кадры, когда люди стоят на улице. Десятки тысяч. И в Мариуполе их подавили бронетранспортеры.

Это вообще европейские ценности? Когда люди стоят на избирательном участке и их давят танками? И после этого они удивляются на Украине: «А почему они к нам так плохо относятся?».

Ну а как бы вы относились? Мы же вас отпустили. Украина провела референдум в 91-м году, никто не стал же посылать в Киев пушки танки и бомбить с воздуха, правильно? Почему, если у вас есть право на самоопределение и на выход, почему у других его не должно быть? Почему Шотландия может проводить референдум, Каталония не может. Почему Квебек может проводить референдум, Крым не может?» – заявил Платошкин.

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