«Победили пугачёвщину, победим и пригожинщину» – депутат Госдумы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это как раз та угроза «патриотического майдана», о котором заявлялось ранее.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На месте американцев я бы сейчас не радовался, а был бы очень опечален. Вся эта ситуация им бы пригодилась где-нибудь осенью и в 2024 году, накануне президентских выборов. Сейчас последняя надежда американцев на ура-патриотический майдан уходит. Сейчас ура-патриоты, даже самые отчаянные, которые поддерживали Пригожина, должны будут прижать хвосты. Все эти военкоры и прочие. И каждая эта Монтян, которая сейчас начнёт правду говорить, или какая-то Кашеварова, что снарядов не хватает – все сразу будут видеть, что это пригожинщина», – сказал Матвейчев.

По его словам, критикующим действия российской армии оппозиционерам теперь будет крайне непросто продолжать в том же духе.

«Победили пугачёвщину, победили власовщину, победим и пригожинщину. А заодно вместе с ней победим и эту скрытую пятую колонну, этих певдо-патриотов, которые вместе с Пригожиным будут утянуты на информационное дно. Потому что теперь маски сброшены, теперь они не смогут рядиться под патриотов. Теперь мы будем маркировать их как пригожинщиков, как сторонников предателя, власовщину. И маркировать их как сторонников, по сути дела, Украины, англосаксов и всех, кто ножи в спину нам втыкает. Нелегко теперь будет всем этим монтянам, кашеваровым, и прочим критикам продолжать свою чёрную деятельность по нагнетанию против нашей страны, против Путина, недовольства», – добавил депутат.