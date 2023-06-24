«Победили пугачёвщину, победим и пригожинщину» – депутат Госдумы

Владимир Гладков.  
24.06.2023 19:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Политика, Россия


Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это как раз та угроза «патриотического майдана», о котором заявлялось ранее.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – это как раз та угроза «патриотического майдана»,...

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«На месте американцев я бы сейчас не радовался, а был бы очень опечален. Вся эта ситуация им бы пригодилась где-нибудь осенью и в 2024 году, накануне президентских выборов.

Сейчас последняя надежда американцев на ура-патриотический майдан уходит. Сейчас ура-патриоты, даже самые отчаянные, которые поддерживали Пригожина, должны будут прижать хвосты. Все эти военкоры и прочие.

И каждая эта Монтян, которая сейчас начнёт правду говорить, или какая-то Кашеварова, что снарядов не хватает – все сразу будут видеть, что это пригожинщина», – сказал Матвейчев.

По его словам, критикующим действия российской армии оппозиционерам теперь будет крайне непросто продолжать в том же духе.

«Победили пугачёвщину, победили власовщину, победим и пригожинщину. А заодно вместе с ней победим и эту скрытую пятую колонну, этих певдо-патриотов, которые вместе с Пригожиным будут утянуты на информационное дно.

Потому что теперь маски сброшены, теперь они не смогут рядиться под патриотов. Теперь мы будем маркировать их как пригожинщиков, как сторонников предателя, власовщину. И маркировать их как сторонников, по сути дела, Украины, англосаксов и всех, кто ножи в спину нам втыкает.

Нелегко теперь будет всем этим монтянам, кашеваровым, и прочим критикам продолжать свою чёрную деятельность по нагнетанию против нашей страны, против Путина, недовольства», – добавил депутат.

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