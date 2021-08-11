Почему крымские курорты с треском проигрывают турецким

Российские туристы сегодня очень интересуются отдыхом в своей родной стране, но столкнувшись с реалиями, предпочитают заграницу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» рассказал руководитель подмосковной турфирмы Михаил Лозанов.

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«Большинство туристов, которые сегодня приходят в турагентство, интересуются именно отдыхом в России. Но когда они получают варианты турпакетов с ценами по России и сравнивают с вариантами по той же Турции, у людей все вопросы отпадают – выбирают Турцию: более высокий уровень сервиса, огромный отель с богатой инфраструктурой (детскими клубами, аквапарком, теннисными кортами), питание по системе всё включено и все это ещё и по более низкой цене, чем в России. Согласитесь, понять туриста можно», – говорит Лозанов.

По его словам, знаменитый в Турции all inclusive в Крыму тоже развивается. Но при этом собеседник газеты предлагает сравнить варианты.

«Известный и всеми любимый отель в Ялте 4* питание «все включено», перелёт, трансфер, стандартная медстраховка, на двоих взрослых на 7 ночей с 22 по 29 августа – 133000 рублей. И отель 5* в Алании с хорошими отзывами, «ультра все включено», трансфер, страховка, перелёт и топливный сбор – 73000 руб. на двоих на те же даты. Что выберете, с учетом разницы в 60 тысяч рублей в пользу Турции?», – риторически вопрошает глава турфирмы.

«Организация системы «всё включено» у нас обходится очень дорого, гораздо дороже, чем если бы сам турист занимался своим питанием и досугом. Сказывается несогласованность всех участников цепочки туристических услуг и желание заработать быстро и много», – комментирует общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Туризм» Иван Кукарцев.

А председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин отмечает, что большинство наших отелей выбирает формат, когда туриста раскручивают на максимальное количество дополнительных услуг, которые не включены в стоимость проживания и предлагаются по каким-то баснословным ценам.

«Классический пример – платная парковка на территории отеля (!) для постояльцев (!) – невиданное для Европы жлобство. И хорошо если она стоит 100-200 рублей в сутки, а то может стоить и 800-1000. Что и вызывает шквал жалоб на то, что в отличие от турецкого «инклюзива», наша «индустрия гостеприимства» расслабиться на отдыхе и «не думать о деньгах» категорически не дает. И даже в тех случаях, когда рассчитывал отдохнуть на родном Черном море дешевле, чем за рубежом, со всеми накладными расходами выходит – дороже Турции», – пишет издание.