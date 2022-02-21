Почти половина переселенцев вернулась с Украины в ЛДНР

21.02.2022  11:21 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Украина так и не смогла превратить подконтрольные себе территории Донбасса в витрину для ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил руководитель Нацплатформы примирения и единства экс-советник секретаря возглавляемого президентом Владимиром Зеленским СНБО Украины Сергей Сивохо.

Украина так и не смогла превратить подконтрольные себе территории Донбасса в витрину для ЛДНР....

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Он рассказал, что к выехавшим из ЛДНР переселенцам очень плохо относились на Украине.

«Машины с донецкими номерами здесь сжигали. Не сдавали жилье донецким переселенцам», – говорит Сивохо.

По его словам, из полутора миллиона выехавших 700 тысяч вернулось в республики.

«Как все думали? Какое-то время это продлится, ну месяц, ну два, пересидим это время, а потом вернемся. А дальше — от государства помощи абсолютно никакой, только 442 гривны соцпомощи. У наших людей нет ничего: ни работы, ни жилья, а нужно снимать, а деньги кончаются. Что делать? Люди берут и возвращаются. Там, по крайней мере, есть крыша над головой», – подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса ситуация не лучше,чем в ДНР и ЛНР.

«У нас только заявляют о том, что «мы сейчас сделаем витрину на подконтрольной стороне, а они как посмотрят, и все захотят обратно в Украину вернуться». Витрины нет», – резюмировал Сивохо.

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