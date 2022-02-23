Подручные Санду выкрали и опубликовали контракт Молдовы с Газпромом

Контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом», являющийся коммерческой тайной, был похищен и размещен в интернете.

Тайна слива продержалось недолго. Следы отправителя отследили. Оказалось, что конфиденциальный документ разместили в сети сотрудники Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ), подконтрольного президенту Молдовы Майе Санду.

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Об этом в своем телеграм-канале написала молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Найдены актеры для новой серии “Тупой и ещё тупее”. Авторами слива контракта с Газпромом оказались сотрудники НАРЭ. Они должны были знать о грозящих последствиях. Агентство по энергетике, ставящее под угрозу энергетическую безопасность, это что-то новое», – написала она.

Глава «Молдовагаза» Владимир Чебан предупредил, что публикация контракта может привести к его расторжению, а значит, к прекращению поставок газа в Молдову.

«Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу выполнение контрактных обязательств между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» и энергетическую безопасность страны в целом. Проще говоря, опубликование в прессе Дополнения № 19 к основному контракту может нарушить принцип бесперебойности поставок газа в Республику Молдова. Как председатель правления компании «Молдовагаз» заявляю, что немедленно обращусь в Генеральную прокуратуру Молдовы с официальной просьбой привлечь виновных в утечке лиц к ответственности», – заявил Чебан.

Впрочем, НАРЭ было и раньше замечено во вредительстве по отношению к «Молдовагазу», владельцем 50% акций которого является «Газпром». Так, в декабре агенство снизило тарифы для потребителей на 25% и оставило «Молдовагаз» без оборотных средств. Это привело к тому, что Молдова не расплатилась вовремя за газ в январе, и возникла угроза прекращения поставок топлива посреди зимы.

О возможном расторжении контракта с «Газпромом» постоянно ведут речи члены молдавского правительства. Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что к остановке поставок из России может привести война на Украине. А ее заместитель Андрей Спыну надеется, что «Газпром» не признает итоги аудита молдавского долга, который Кишинев без согласования с Москвой поручает западной компании.

«Газпром прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого “Газпром” может расторгнуть действующий контракт», — сказал Спыну в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

Какова цель этого саботажа – тоже понятно. Гаврилица упомянула о румынском газопроводе Яссы-Унгены-Кишинев как альтернативе. Однако на самом деле альтернативой эта труба не является, поскольку у Румынии нет лишних объемов газа на экспорт, и значит, по ней будет идти российский газ с дополнительной наценкой. Но не по украинской схеме ложного реверса, а реально. Потому что самое главное в этой схеме для прозападного Кишинева, чтобы «голубое топливо» не проходило через пророссийское Приднестровье.

Того, что это приведет к остановке Молдавской ГРЭС, обеспечивающей страну электричеством, в правительстве не боятся. Ведь уже завтра Молдова вместе с Украиной на трое суток отключатся от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы.

Цель – протестировать работу в изолированном режиме, поскольку Киев и Кишинев декларируют намерение в течение ближайших лет подключиться к европейским сетям и отказаться от текущей синхронизации с российской и белорусской электросетями.

Возвращаясь к слитому контракту с «Газпромом», эта спецоперация, преследовавшая цель открыть народу глаза на «людоедский» характер российской монополии, дала противоположный эффект. Молдаване увидели, что их правительство навязало Москве невыгодный для себя европейский подход к ценообразованию: не по формуле от нефтяной цены, как это делает «Газпром», а по цене на спотовых биржах, которые последний год бьют все рекорды.

«Становится понятным, почему Молдова заплатила Газпрому дополнительно примерно 10 млрд.лей, а люди оказались на грани голода. Итак, Спыну согласился продлить существовавший тогда Контракт на 5 лет. Но, не продлил всё, что было в старом Контракте, а внёс некоторые изменения в формуле расчета цены на газ. Если в старом Контракте рыночная цена на газ учитывалась в формуле расчета цены в пропорции 30% ТОЛЬКО на период апрель-сентябрь (когда расход газа на правом берегу очень невелик), то в новом, такая формула действует и в зимний период (октябрь-март), когда расход газа выше примерно в 3 раза. Более того, они изменили долю рыночной цены в формуле расчета цены на газ и на летний период, подняв её с 30% до 70%. А это означает, что с 1-го апреля, правый берег будет платить цену очень приближенную к рыночной», – пишет экс-премьер Ион Кику.

В Молдове уже месяц не утихают протесты, вызванные высокими ценами на газ. В пятницу партия «Гражданский конгресс» намерена в очередной раз привести людей под молдавский парламент. Она намерена заставить власть перезаключить контракт с «Газпромом» на выгодных для Молдовы условиях.