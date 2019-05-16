Погребинский: Для США любая договорённость Зеленского с Путиным – кошмар наяву

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Конгрессе США считают недопустимым, чтобы новая украинская власть самостоятельно нашла эффективный и прагматичный способ договориться с Москвой, даже если это остановит войну на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть коллеги, которые работают в структурах для американского Конгресса, и их беспокоит, что, если Зеленскому удастся договориться с Путиным, а он говорил, что он хотел бы с ним о чём-то договориться, причём, для него как приоритет это освобождение моряков, удерживаемых лиц, всех на всех и так далее – может такое быть? Я так понял, что Путин не против.

Моих друзей-американцев беспокоит то, что, если у него это получится, то он может сказать украинскому обществу: «Понятно, что у нас противостояние до тех пор, пока Крым контролирует Россия, оно будет сохраняться и так далее, но видите – я поговорил и решил проблему, это означает, что нам нужно сотрудничать», – рассказал Погребинский.

«Вот это больше всего пугает моих коллег с той стороны. Они очень не хотели бы, чтобы новая украинская власть нашла какой-то прагматичный контекст сотрудничества с Москвой. Даже при том, что перестанут стрелять, им там не жалко, что у нас стреляют», – добавил эксперт.