Погребинский: Ультиматум и решение по ЛДНР лежат у Путина на столе

15.02.2022  20:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Путин уже принял решение по Украине и ЛДНР и оно письменно сформулировано.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Путин уже принял решение по Украине и ЛДНР и оно письменно сформулировано. Об этом...

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«Я выскажу предположение, что решение он уже принял. Более того, я предполагаю, что это решение уже существует в письменном виде в ответе на реакцию американцев на предложения РФ, который скоро должен быть обнародован.

На первый взгляд, положение Путина кажется довольно сложным, потому что признание ЛДНР должно быть как-то обоснованно. Но обвинять РФ и назначать санкции будут в любом случае», – отметил он.

«Поэтому в ответе Путина, если он не будет иметь отлагательный характер, будет сформулирован некий ультиматум: если на протяжении ближайшего месяца украинское руководство не предпримет решительных шагов по реализации Минских соглашений, тогда Россия примет решение о признании этих республик. Мне кажется, что-то в этом духе», – сказал Погребинский.

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