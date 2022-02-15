Погребинский: Ультиматум и решение по ЛДНР лежат у Путина на столе

Путин уже принял решение по Украине и ЛДНР и оно письменно сформулировано.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я выскажу предположение, что решение он уже принял. Более того, я предполагаю, что это решение уже существует в письменном виде в ответе на реакцию американцев на предложения РФ, который скоро должен быть обнародован.

На первый взгляд, положение Путина кажется довольно сложным, потому что признание ЛДНР должно быть как-то обоснованно. Но обвинять РФ и назначать санкции будут в любом случае», – отметил он.