Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден выполнять приказы посольства США, потому что он боится за свою жизнь, в случае потери их благосклонности.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю прекрасно, что наша власть управляется посольством США, и украинские политики не могут себе позволить принимать решения, которые не нравятся американцам. Другое дело, что есть вещи, о которых у американского посольства ясной точки зрения нет, тогда в Офисе президента появляется свобода воли. Я предполагаю, что в отношении Медведчука в посольстве есть ясная позиция. Мы должны понять, что решения о судьбе людей, даже которые имеют большую поддержку в обществе, в таком случае – это хамское пренебрежение мнением сотен тысяч людей, которые голосовали за «ОПЗЖ», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Зеленскому не стыдно за свою деятельность, потому что его гонит страх остаться без защиты США. Очевидно, что после президентства ему придётся бежать из страны.

«Нельзя сказать, что Зеленскому о чём-то стыдно или нет, он решает главную проблему для себя, потому что прекрасно понимает, что ему нужно исполнять не только всё что ложиться на его должность, но и всё, чтобы остаться на этой должности на следующий срок. В противном случае, у него возникает абсолютно неясная, даже опасная перспектива, сегодня он может перемещаться с помощью сотни охранников, а когда он перестанет быть президентом – это будет 2-3 человека. Поэтому понятно, что Зеленскому придётся эмигрировать и бросить всё, что у него сегодня есть. Я думаю, что это испытание, которое лежит у него на плечах, и он постоянно вынужден думать об этом: «Что нужно делать, чтобы остаться на следующий срок». Других альтернатив у него нет, потому что он нажил много серьёзных врагов. Я думаю, что он думает об этом каждый день, когда ложиться спать», – заключил Погребинский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что раздутая Западом истерия о «российском вторжении» на Украину призвана любой ценой спровоцировать вооружённый конфликт.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что Украине нужно, не дожидаясь вступления в НАТО, добиться гарантий своей безопасности от отдельных стран-членов альянса.