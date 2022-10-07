Пока на Украине даже в рекламе призывают «гасить орков», в Москве висят баннеры с ненавистниками СВО – Мардан

Новости Украины

На Украине агрессивная военная пропаганда работает даже в рекламе мобильных операторов, в то время как в России до сих пор никак не могут хотя бы – не «светить» на всю страну откровенных противников СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я наткнулся в одном Telegram-канале на украинские рекламные ролики, некоторые очень пропагандистские, но, к слову, хорошо сделанные. Современная военная пропаганда, чтобы била прямо в мозг. И там был рекламный ролик украинской компании «Киевстар». Я вам перескажу: он такой классический короткий рекламный ролик 15 секунд – новый тарифный план. Два есть крупнейших оператора мобильной связи на Украине – это «Киевстар» и UMC, оба они, кстати, принадлежат российским корпорациям, если кто не знал. Значит, «Вот тебе новый тарифный план, днём ты учительница младших классов, а ночью ты мочишь орков в комментариях», и за это мы даём тебе в два раза больше минут, гигабайт. У небратьев (украинцев – ред.) почему-то даже в рекламе всё устроено по-другому. Когда мы говорим о степени мобилизации общества, нужно обращать внимание не на лозунги, а на то, насколько глубоко это проникает в повседневный быт. Вот там это пронизывает всю жизнь, если даже в рекламе коммерческий оператор, маркетологи которого живут в той же самой парадигме, то есть они должны привлекать новых абонентов, генерировать большую доходность, эффективность и т.д. Но они понимают, что современное украинское общество устроено так, что самый короткий, самый эффективный способ воткнуть им рекламную иглу прямо в мозг – это обратиться к их патриотическим чувствам. Потому что это заполняет сознание всех. Вот, что такое всеобщая мобилизация», – рассказал радиоведущий.

Далее он, уточнил, чем же его поразила эта реклама.

«Я сам видел картинку – гигантский медиаэкран на Новом Арбате в городе-герое Москве с портретом Данила Козловского. Реклама какого-то очередного говнофильма, как вы понимаете. Вот, висит Данила Козловский – человек, который свою политическую позицию и отношение к конфликту, к войне, к СВО сразу выразил в первые дни, всё сказал – что это ужас, мрак и прекратите убийства, и всё такое. За семь месяцев все должны были включить голову, выкинуть из всех ротаций, снять все фильмы с его участием, даже те, которые запланированы, даже те, на которые уже потратились? Не получается, да? Хорошо, но уж, по крайней мере, всяческие муниципальные власти, а у нас разместить, никакую наружную рекламу без разрешения местных властей невозможно. Если кто-то скажет, что этого не будет – этого не будет. По идее, за семь месяцев до всех это должно было дойти. Не дошло. Вот это – принципиальная разница», – констатировал Мардан.