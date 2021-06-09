Пока Украина игнорирует «Минск», Донбасс строит свою государственность

09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

ЛДНР удалось за достаточно короткий период времени выстроить институты власти и государственность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Я, как участник переговорного процесса на протяжении долгого периода времени, могу сказать, что с самого начала я видел и осознавал, что Украина не хочет и не может выполнить взятые на себя обязательства. Подписывали они эти соглашения ровно для того, чтобы выдержать какое-то время и уйти от полного военного поражения, которое не понятно где могло тогда закончиться. И они готовы были подписать всё что угодно с расчётом на то, что потом придумаем, как не выполнять взятые на себя обязательства», – сказал Пушилин.

По его словам, республики Донбасса не могли сидеть и ждать, когда Украина соизволит выполнить взятые на себя обязательства.

«Поэтому, пока Украина не выполняет Минские соглашения, мы выстраиваем свою государственность. Справляемся ударными темпами, потому что в истории не так много примеров, когда строилась государственность и выстраивались все институты власти за столь короткий период времени. А у Донбасса это получилось!», – резюмировал глава молодого государства.