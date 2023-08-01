«Похабный мир с Укрорейхом является несмываемым грехом» – Кирилл Фролов

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Вышел сборник статей известного историка и политолога Кирилла Фролова «Священная война. Метафизика СВО». Книга является продолжением трудов автора, возглавляющего отдел Института стран СНГ по связям с Русской Православной Церковью, об истоках проекта «Украина как Анти-Россия». Автор говорит об СВО как о «Священной военной операции» православной Руси против ига глобального Антихриста, передовым отрядом которого является политическое украинство. По просьбе «ПолитНавигатора» Кирилл Фролов объясняет необходимость издания этого сборника и его предназначение.

ПолитНавигатор: Кирилл Александрович, о чём ваша книга?

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Кирилл Фролов: Моя книга о том, что специальная военная операция российской армии является религиозной и цивилизационной войной за святое Православие. Она о том, что не может быть доброй и нейтральной Украины, ибо любое украинство является политическим униатством. Хочу подчеркнуть: книга является моим экспертным мнением, это не издание Института стран СНГ. Но моё мнение основано на веских аргументах. Например, по поводу необходимости освобождения Киева необходимо спорить не со мной, а со святым Патриархом Тихоном, который ясно сказал, что Русская Церковь не может признать мир, по которому мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгнутся от Державы Российской.

ПолитНавигатор: Кому вы адресуете вашу книгу?

Кирилл Фролов: Во-первых, моя книга адресована политической элите России. Целью книги является срыв проектов похабного мира с Укрорейхом, являющимся угрозой самому экзистенциальному бытию России. Православный христианин в российской власти, прочитав эту книгу, должен понять, что похабный мир с Укрорейхом является страшным грехом, способствование ему обрекает Православие в Колыбели Крещения Руси на уничтожение.

Меня очень обнадёжили слова Владимира Путина, фактически сказавшего, что Укрорейх уничтожает Церковь как таковую и что украинство является политическим униатством. Значит, меня слышат, это вдохновляет.

Во-вторых, книга предназначена бойцам на передовой и тем, кто думает о подписании контракта с Минобороны – они должны ясно понимать, что идут воевать за Православие.

И – в-третьих, книга предназначена для пленных солдат и офицеров ВСУ, чтобы они сообщили на ещё неосвобожденные земли, что находиться в рядах ВСУ и воевать с Россией, являющейся православным Катехоном, является грехом. Крещёный человек должен бежать из ВСУ, нахождение там несовместимо с Православием.

Аргументы, изложенные в книге, действенны, и я прошу Минобороны и Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами закупить в издательстве «Алетейя» тираж для этих целей.

ПолитНавигатор: В чём состоит главный посыл вашей книги?

Кирилл Фролов: Главный посыл книги – никакой альтернативы освобождению Одессы и Киева не существует, похабный мир с Укрорейхом приведет его в НАТО и реально убьёт Православие в Колыбели Крещения Руси. Похабный мир с Укрорейхом – это убийство Православия в Новороссии, Малороссии и на Подкарпатской Руси, ибо проект «Украина» создан Ватиканом и поддержан глобалистами именно с этой целью .

ПолитНавигатор: Зачем нужна «специальная просвещенческая операция» для жителей обоих берегов Днепра, Десны и Сейма, то есть для жителей Украины, России и Белоруссии? Не поздно ли ее проводить?

Кирилл Фролов: Проводить специальную миссионерскую и просветительскую операцию для зомбированных украинством – не поздно. Необратимость украинства является его главным мифом. Правда о Талергофе и сейчас откроет глаза миллионам обманутых. Сложность задачи не должна нас пугать и не является поводом для отказа от решения проблем. Саботаж СВО является преступлением. Замолчали даже статью Путина «Об историческом единстве украинцев и русских». Элитная измена является реальной угрозой.

Вообще, Утверждение о «неподъемной цене» проведения СВО в полном объеме, с освобождением Киева, являются циничной ложью партии измены. Цена для русского народа будет неподъемной как раз в случае похабного мира, партия которого – это партия рек русской крови.

А недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян вызывает оптимизм. С точки зрения сбережения жизней русского солдата, грешно отказываться от помощи КНДР в победе в СВО, которую она сама нам предложила. Не зря Патриарх Кирилл и Ким Чен Ын построили прекрасный Свято-Троицкий собор в Пхеньяне.

ПолитНавигатор: Достаточно ли российское общество идейно мобилизовано для победы в Священной военной операции? Правильно ли осознают жители России, во имя чего проводится СВО? И в чём главная ошибка идейного обеспечения СВО со стороны российских ведомств, отвечающих за госпропаганду?

Кирилл Фролов: Российское общество вообще не мобилизовано, потому что – партия похабного мира и измены во многом контролирует образование, воспитание и СМИ в России. Главная ошибка российской пропаганды – это раковая опухоль секулярного мышления, боязнь православных катехонических смыслов.

Враг этим пользуется. В крупнейшем мозговом центре врага, львовском Украинском католическом университете недавно прошла целая конференция об униатских смыслах войны с Россией, где утверждалась концепция этой войны как «священной битвы» с Православием, Катехоном и Третьим Римом со знаком плюс. То есть зло называлось добром и наоборот.

ПолитНавигатор: Что необходимо предпринять, чтобы жители России, и шире – всего Союзного Государства – от Бреста до Владивостока – понимали, во имя чего идёт война?

Кирилл Фролов: Моя книга – фактор мобилизации общества всего нашего Отечества, которое, по словам главы Белой Руси Александра Лукашенко, у нас одно. Я готов проехать со своей книгой через всё русское пространство – от Бреста до Владивостока. Каждому русскому человеку необходимо открыть метафизику Священной военной операции.