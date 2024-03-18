Похороны Болгарского Патриарха превратили в политическое шоу

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Патриарх Неофит пользовался большим авторитетом среди болгар. Его кончина была воспринята с глубокой скорбью православной паствой страны. Прощальный крестный ход прошел при большом стечении народа, в присутствии всех высших чиновников государства и представителей иностранных миссий.

Некоторым диссонансом смотрелся бронетранспортер, который вез тело Патриарха Неофита на орудийном лафете. Железный монстр выглядел несколько дико на похоронах духовного лица (да еще и напоминанием, что аналогичную бронетехнику София недавно передала ВСУ для войны с Россией).

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Несмотря на то, что Патриарх Неофит высказывался неодобрительно о проводимой Россией военной операции по денацификации Украины, посол РФ, Элеонора Митрофанова зачем-то назвала усопшего «большим другом России».

«Патриарх Неофит был настоящим священником! Большой друг России. Наша Церковь скорбит вместе со всем болгарским народом», – заявила Митрофанова.

Кстати, на отпевание не был приглашен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ встречался в это время в Москве со Сербским Патриархом Порфирием. На похоронах в Софии Русскую Церковь представлял митрополит западноевропейский Нестор.

Зато в столицу Болгарии не преминул примчаться главарь украинских раскольников – Епифаний, которого легализовал Стамбульский патриархат.

Посол РФ Митрофанова заявила по этому поводу:

«Это огромная провокация, и в отношении Болгарской Церкви в том числе. Это провокация, потому что эта церковь (ПЦУ – авт.) не признана Болгарской церковью. Это абсолютная провокация со стороны Фанара».

Напомню, «Фанар» – это название одного из районов Стамбула, где расположен так называемый «Вселенский Патриархат», возглавляемый Варфоломеем, которого некоторые турецкие и греческие СМИ прямо называют агентом американских спецслужб.

Что же касается украинского раскольника Думенко, называющего себя – главой ПЦУ – Епифанием, болгарский митрополит Антоний заявил, что нет ничего тревожного в его присутствии на отпевании:

«Он будет присутствовать молитвенно, но не примет участия в церемонии, так как Болгарская Православная Церковь еще не признала автокефалию Православной Церкви Украины».

Американский посыльный из Константинополя – Варфоломей, едва дождавшись окончания отпевания болгарского Патриарха, тут же бросился проводить политические встречи.

Болгарский президент Румен Радев отказался от встречи с «вселенским патриархом», сославшись на некие «задержки» в своем графике. Представители же правых партий, правящих сейчас в стране, послушно отправились на поклон к Варфоломею…

Болгарам стоило бы пристальнее вглядеться в тот беспредел, что твориться сейчас на Украине, в отношении духовенства и Церкви. Атака на каноническое Православие по всему миру продолжается. И снова, по всей видимости, будет осуществляться руками предателей из церковной среды. Проверенный и подлый сценарий.