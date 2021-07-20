20.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Коррупция, Крым, Россия
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Поклонская намерена стать прокурором Крыма, чтобы «помочь Аксенову бороться с несправедливостью»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла слухи о своем назначении министром экологии в Крыму. Об...

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла слухи о своем назначении министром экологии в Крыму.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поклонской, единственная должность, которую она хотела бы получить Крыму – это ее предыдущий пост прокурора республики, но не министра экологии.

«В этой должности я не будут. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу одну должность – это моя родная должность – прокурор Крыма. Я уверена, что все крымчане меня в этом поддержат, потому что нужен некий баланс сил и помощь Сергею Валерьевич Аксенову. Сложно ему бороться и с коррупцией в Крыму, и с чиновничьим беспределом, и с какими-то нарушениями прав граждан, с некоторой несправедливостью, которая есть везде. Конечно, Сергею Валерьевичу бороться со всеми этими негативами (сложно). Поэтому, если говорить про Крым, то я бы себя видела только в должности прокурора, но не министра», – заявил Поклонская.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Поклонская не получила приглашения от «Единой России» к участию в избирательной кампании на выборах в парламент в следующем году.

Оппозиционный крымский общественник Александр Талипов в своем блоге предположил, что Поклонская будет возглавлять крымское управление Росприроднадзора.



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