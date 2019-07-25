Поклонская не смогла и уходит

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила об уходе с должности зампреда парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Она надеется продолжить работу в комитете нижней палаты парламента по международным делам

Об этом сама Поклонская заявила в ходе пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратилась к руководству Думы, руководству фракции «Единая Россия» и попросила, сама проинициировала моё давнее желание работать несколько на другом, но не совсем на другом направлении – это Комитет по международным делам. Поэтому в осеннюю сессию, я надеюсь, я уже буду работать в данном комитете.

Кроме того, Крым, признание Крыма, я являюсь в какой-то части где-то олицетворением Русского Крыма, потому что все помнят 2014 год, наш референдум, которым мы гордимся, и моё присутствие на международных площадках, я надеюсь, будет способствовать скорейшему разрешению этого вопроса по международному признанию нашего полуострова», – заявила Поклонская.

Отметим, что в марте 2019 года Поклонская утверждала, что у нее есть материалы о вопиющих случаях коррупции в Госдуме. Она заявляла, что у целого ряда действующих парламентариев обнаружились недвижимость и банковские счета за границей, а именно в Финляндии и Франции. Поклонская уточнила, что речь идет о депутатах из «Единой России» и «Справедливой России».

Однако эта информация не была рассмотрена на заседании комитета, так как на него не явились члены комитета из «Единой России». Это произошло уже после голосования по пенсионной реформе, на котором Поклонская единственная из «Единой России» голосовала против.

После жалобы в руководству фракции и руководству Госдумы на следующее заседании комитета все депутаты явились как положено. Однако это оказалось последним заседанием комитета, и все имеющиеся материалы на нем рассмотреть не удалось. Вскоре после этого заседания комитет расформировали в рамках «оптимизации работы комитетов» Госдумы. Комитет объединили с Комитетом по этике, но Поклонскую даже в качестве рядового члена в новый комитет не пригласили. Таким образом, её фактически изолировали и лишили доступа ко всей информации, отмечал телеканал «Царьград».