13.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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Поклонская встала на защиту украинцев – ей не нравятся российские СМИ

Российским СМИ не следует освещать русофобские выпады политиков в Киеве, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Так она отреагировала на заявление экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова о том, что вину за сбитый в Иране «Боинг» должна разделить и Россия, а также на предложение меджлисовца Рефата Чубарова праздновать «450-летие сожжения Москвы».

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«Эти два подлеца не имеют ничего общего с Украиной, поскольку ни в Киеве, ни в Житомире, ни в Одессе простые люди никогда не поддержат такую ахинею. Да, есть отдельные элементы радикалов, но 1% неадекватных фанатиков, заражённых нездоровыми взглядами, можно найти в любой стране.

В идеале вообще не нужно публиковать новости про Турчинова, Чубарова и прочих порошенковских прихвостней — они специально несут полную чушь, только и ждут повода, чтобы посеять раздор между нашими братскими народами.

А у нас в России тоже рады раскручивать этих бандерлог – мол, посмотрите, какие они там все больные! Нет, это единицы», – уверяет Поклонская.

Благодаря чьим голосам в Верховной раде по-прежнему сохраняется стабильное антироссийское большинство, Поклонская не уточнила.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывшая героиня Русской весны на днях рассыпалась в комплиментах перед Зеленским в ответ на его лживую предновогоднюю речь.

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