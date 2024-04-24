Покой в Белгород придёт только с освобождением Харькова – историк

Елена Острякова.  
24.04.2024 18:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Пока русская армия не возьмёт Харьков, обстрелы Белгорода не прекратятся.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил историк Евгений Норин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока русская армия не возьмёт Харьков, обстрелы Белгорода не прекратятся. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Очень упорные слухи про Харьков ходят непрерывно. В любом случае Харьков – задача. Белгороду без Харькова покоя не будет. Они находятся в зоне досягаемости артиллерийского огня из городской черты друг друга.

Поэтому в Харьковской области однозначно будет что-то крупное. Уже точно можно сказать, что к этому гипотетическому наступлению относятся удары по энергосистеме Харькова. Практически Харьков «висит» сейчас на немногих узлах снабжения, которые отключаются по щелчку», – сказал Норин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть