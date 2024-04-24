Покой в Белгород придёт только с освобождением Харькова – историк

Пока русская армия не возьмёт Харьков, обстрелы Белгорода не прекратятся.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил историк Евгений Норин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень упорные слухи про Харьков ходят непрерывно. В любом случае Харьков – задача. Белгороду без Харькова покоя не будет. Они находятся в зоне досягаемости артиллерийского огня из городской черты друг друга.

Поэтому в Харьковской области однозначно будет что-то крупное. Уже точно можно сказать, что к этому гипотетическому наступлению относятся удары по энергосистеме Харькова. Практически Харьков «висит» сейчас на немногих узлах снабжения, которые отключаются по щелчку», – сказал Норин.