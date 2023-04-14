Покровский о русской эмиграции: Эта форма жизни не хочет выживать

Сбежавший из России лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский не уверен, что русскоязычной публики за рубежом хватит на всех эмигрировавших музыкантов.

Об этом он заявил в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Наверное, российское общество за пределами России сможет как-то вместить нас, чтобы мы не сдохли с голоду. Хватит ли публики на всех, это пока вопрос. Вопрос тяжелый. Я не могу сказать: да или нет. Но есть надежда, что хватит. Тем более что публика продолжает прибывать. Но, правда, и артисты продолжают прибывать. Но я могу сказать, что наша ситуация сейчас не безнадежна. В принципе мы сводим концы с концами», – сказал Покровский.

Он дал понять, что его личные доходы уже не связаны только с концертами.

«Я не знаю, будут мониторить наш диалог прокремлевские СМИ. Но кто-то даже из моих коллег говорил, что я приползу. Ну как я приползу, если уже 4-5 лет как обосновался. Во время ковида мы были близки к финансовому краху. Мы вышли из такого. Не будь сейчас никаких концертов, мы бы все равно выжили. Но еще бы из принципа не поползли бы. Нормально мы сведем концы с концами», – считает музыкант.

Тем не менее, он посетовал на конкуренцию «в нашем антивоенном обществе» и высказался за «водное перемирие» по Киплингу.

«Львы не должны жрать буйволов, чтобы их потом можно было жрать. Меня поражает, как так называемая прогрессивная часть общества, так называемый локомотив потерял свою страну, свой народ, мы потеряли самих себя, у нас какая-то конкуренция. Вместо того, чтобы образовать комьюнити, чтобы все, кто мог, вместе спели. Организовали что-то такое: кому нужна помощь, кто сегодня выезжает. Поддержать пацана, помочь с юристами, перепостить песню в поддержку. Этого не то что нет, а есть то, чему я уже поддался – конкуренция. Кто как проедет по русскоговорящим во всем мире. Эта форма жизни не хочет выживать», – сказал Покровский.

Он признал, что в России в последнее время «пошли хлеба, потому что до черта уехало таких уродов, как я».