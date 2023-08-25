Покровскому из «Ногу Свело!» присвоили позывной «Гнида» за новую песню о «москалях»

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Сбежавший из России лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский отметил День независимости Украины презентацией нового клипа на свою «антивоенную» песню Украина. На этот раз он спел ее в сопровождении украинского хора полностью на украинском языке.

Текст перевели Валерий Бортник и Макс Ляховецький, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Низкий вам поклон за перевод песни на украинский язык! Также от всего сердца говорим спасибо каждому музыканту и участнику съёмок, всей технической и административной команде, консультантам, друзьям, всем тем, благодаря кому мы смогли подготовить, на наш взгляд, действительно достойный подарок прекрасной и очень мужественной стране», – написал Покровский в своих соцсетях.

Эта бесстыдная демонстрация собственного предательства возмутила крымского блогера Александра Талипова.

«Группа “Ногу свело” выпустила клип полностью на украинском языке в поддержку Салорейха. “Мовчы сынку и так бачу шо ты не москаль!”.. Гнида, какая же гнида, столько лет сосал бюджет в России и тут хохлом стал», – написал Талипов в своем тг-канале.

Беспрестанное охаивание России из-за границы не помешало Покровскому оспорить в суде присвоенный ему Минюстом РФ статус иноагента. Однако 1 августа Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск.

Ранее Покровский жаловался, что русскоязычной публики за рубежом якобы я хватит на всех эмигрировавших музыкантов, и признавал, что в России последнее время «пошли хлеба, потому что до черта уехало таких уродов, как я».